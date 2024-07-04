Общество

Новации семейного права обсудят в ходе брифинга в пресс-центре ПЛН

Онлайн-брифинг «Новации семейного права» состоится в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 9 июля.

Текущий 2024 год объявлен в России Годом семьи. Накануне – вся страна отмечала День семьи, любви и верности. И сегодня в медиацентре ПЛН поговорят о новациях семейного права, о том, что волнует семьи Псковской области, с какими трудностями они сталкиваются, кто и как защищает права семей в регионе.

На брифинг приглашены:

уполномоченный по защите прав человека в Псковской области Дмитрий Шахов,

и. о. начальника управления Минюста России по Псковской области Нина Жидок,

адвокат Анна Здановская.

Начало — в 15.00. Видеотрансляцию из студии можно посмотреть на YouTube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.