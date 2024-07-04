Общество

Электронейромиографию начали проводить в Псковской городской поликлинике

В Псковской городской поликлинике проводится новое исследование - электронейромиография, сообщает Telegram-канал учреждения.

Электронейромиография (ЭНМГ) – современный метод инструментальной диагностики, позволяющий определить сократительную способность мышц и состояние нервной системы. Обследование дает возможность обнаружения не только функциональных и органических патологий нервной системы. Метод обладает большим количеством показаний.

Процедура заключается в воздействии низкоинтенсивных электрических импульсов и фиксации ответной реакции специальным оборудованием.

В нашей Псковской городской поликлинике проводят данную диагностику верхних и нижних конечностей тела. Все полученные результаты фиксируются в компьютере. При желании их можно записать на диск или распечатать на бумаге. Результаты обследования выдаются сразу же. Расшифровкой занимается врач.

Попасть на данное исследование можно по направлению врача Псковской городской поликлиники.

Исследование проводит врач функциональной диагностики Елена Голубева. Электронейромиограф получен в рамках нацпроекта «Здравоохранение».