Фонтан на площади Рокоссовского в Великих Луках не работает из-за ремонта

Работа фонтана на площади Рокоссовского в Великих Луках временно приостановлена в связи с необходимостью проведения ремонта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.
Фото предоставили в администрации Великих Лук
Ранее сообщалось, что фонтан временно не работает на площади Калинина в Великих Луках.
Напомним, Великие Луки стали одним из первых советских городов, где были установлены светомузыкальные рукотворные гейзеры. Какие из них сохранились до наших времён, как поддерживают их работоспособность и внешний вид, и какими ещё достопримечательностями гордится город на Ловати, читайте материале по ссылке ниже.