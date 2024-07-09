Общество

Фонтан на площади Рокоссовского в Великих Луках не работает из-за ремонта

Работа фонтана на площади Рокоссовского в Великих Луках временно приостановлена в связи с необходимостью проведения ремонта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фото предоставили в администрации Великих Лук

Ранее сообщалось, что фонтан временно не работает на площади Калинина в Великих Луках.

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Напомним, Великие Луки стали одним из первых советских городов, где были установлены светомузыкальные рукотворные гейзеры. Какие из них сохранились до наших времён, как поддерживают их работоспособность и внешний вид, и какими ещё достопримечательностями гордится город на Ловати, читайте материале по ссылке ниже.