Общество

Фонтан временно не работает на площади Калинина в Великих Луках

Фонтан временно не работает на площади Калинина в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

«В связи с необходимостью профилактических работ фонтана с сегодняшнего дня до окончания работ фонтан на площади Калинина работать не будет», - сообщили в администрации.

Ранее появилась визуализация фонтана, который появится в сквере на улице Вокзальной в Великих Луках.

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Напомним, Великие Луки стали одним из первых советских городов, где были установлены светомузыкальные рукотворные гейзеры. Какие из них сохранились до наших времён, как поддерживают их работоспособность и внешний вид, и какими ещё достопримечательностями гордится город на Ловати, читайте материале по ссылке ниже.