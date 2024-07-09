Общество

Спортивные, культурные и интерактивные мероприятия пройдут в Псковской области в рамках Года семьи

В Псковской области в рамках проекта «Большие семейные выходные» проходит череда самых разных тематических мероприятий, приуроченных к Году семьи. Концертные программы, фестивали, выставки, интерактивные площадки и мастер-классы для всей семьи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Одно из ключевых предстоящих мероприятий — Форум молодых семей — пройдет уже в эти выходные в сквере ПсковГУ (улица Ленина, 2). В настоящее время для участия зарегистрировались около 470 человек, однако с 12:00 вход на форум будет свободный.

Участников объединят просветительские мероприятия, выступления экспертов в семейной сфере, концертные программы и презентации успешных семейных бизнес-проектов, а также специальные программы для развития духовно-нравственных ценностей семьи. Будет развернуто 30 интерактивных площадок от общественников, предпринимателей, бюджетных учреждений и волонтеров. Также более 50 артистов примут участие в Душевном концерте, представляя таланты Псковской области. Форум направлен на создание площадки поддержки семейных инициатив, популяризации традиционных семейных ценностей и привлечения семей и молодежи к совместной созидательной деятельности.

Кроме того, в эти выходные в рамках «Больших семейных выходных» в Пскове пройдет серия бесплатных мастер-классов в офисе Туристского информационного центра, который расположен на Октябрьском проспекте, дом 14. Любой желающий сможет сделать поделку из бумаги. 13 июля в 15.00 пройдет мастер-класс из бумаги «Котик-книжная закладка», 14 июля в 14.00 можно будет сделать цветок лотоса из бумаги, а 16.00 — лаванду.

Отдельный блок проекта «Большие семейные выходные» посвящен спортивным мероприятиям. 27 июля в акватории реки Великой пройдет псковский фестиваль сапсерфинга, приуроченный к Дням города Пскова. В этот же день запланирован и фестиваль рыболовного спорта «Псковская уха- 2024». В августе сразу несколько спортивных мероприятий в рамках проекта «Большие семейные выходные» пройдет в городе на Ловати. В физкультурно-оздоровительном комплексе на острове Дятлинка 10 августа запланирован турнир по дартсу среди семейных команд, а 24 августа пройдут семейные эстафеты «Папа, мама, я — дружная семья» и турнир по стритболу среди семейных команд.

Проект «Большие семейные выходные» реализуется в разных регионах России в рамках Года семьи. Это всероссийская серия масштабных мероприятий, направленных на вовлечение всех членов семьи в совместные активности, укрепление семейных взаимоотношений и сохранение традиций. «Большие семейные выходные» направлены на объединение разных поколений семьи в совместные активности. В рамках семейных выходных проходит комплекс мероприятий, включающий культурно-массовые, развлекательные, познавательные, туристические активности, рассчитанные на участие многопоколенных семей и детей разного возраста.