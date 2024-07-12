Общество

Не стойте в очереди: записаться к врачу, получить справку можно онлайн

Благодаря электронным сервисами оказание государственных услуг стало легче и доступнее. Сфера здоровья чаще всего используется населением, ведь с помощью приложения есть возможность записаться на приём к врачу или вызвать его на дом. Информация об этом доступна на сайте или в приложении «Госуслуги».

Для того, чтобы записать на приём себя, ребёнка или другого человека, необходимо открыть раздел «Здоровье» и выбрать нужную услугу. Записаться можно в поликлинику по ОМС — в регионе, где есть прикрепление.

Процесс записи простой. Нужно выбрать врача из списка, который будет отображаться в приложении, дату и время посещения. Информация о записи будет прикреплена в личном кабинете. Для записи к профильному специалисту, на обследование или процедуру необходимо направление от терапевта или лечащего врача.

Если нужно вызвать специалиста на дом, то это можно сделать также в отделе «Здоровье», указать при вызове номер ПОЛИСа, дату, время и адрес. При оформлении во второй половине дня медицинская организация может перенести обслуживание на завтрашний день.

Помимо приёма к врачу на «Госуслугах» онлайн доступен большой спектр услуг, с которыми можно ознакомиться в приложении или на сайте.