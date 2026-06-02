Мастер-классы и ростовые куклы: в Острове отметили День защиты детей

В рамках празднования Дня защиты детей команда проекта Псковского областного отделения Российского детского фонда «Остров безграничных возможностей» приняла участие в городском празднике в Острове. На интерактивной площадке Детского фонда юных гостей ждали увлекательные активности: мастер-класс по изготовлению значков и магнитов; встреча с ростовыми куклами - уточками и зайцем и творческий мастер-класс от Елены Шацковой из «Альпака студия», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения фонда.

«Дети с головой погрузились в мир творчества и веселья: мастерили поделки, играли, фотографировались и заряжали всех вокруг позитивом. Их смех и сияющие глаза стали лучшей наградой для организаторов и волонтёров», — делится координатор проекта «Остров безграничных возможностей» Олеся Александрова.

«Детский фонд выражает благодарность организаторам городского праздника за приглашение, партнёрам проекта за поддержку и вовлечённость, а волонтёрам из молодёжного отдела МБУК ЦК «Юбилейный» — за энтузиазм, отзывчивость и создание праздничной атмосферы», — комментируют организаторы.

«Мероприятие стало примером того, как совместные усилия помогают создавать незабываемые моменты для детей и наполнять их жизнь радостью и вдохновением!» — резюмируют в фонде.



Проект «Остров безграничных возможностей» реализуется при поддержке правительства Псковской области.