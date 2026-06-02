 
Общество

Лисенок, которого не бросили: в псковском «Птичьем дворике» появился новый обитатель

В подворье «Птичий дворик» в Псковском округе появился новый обитатель — лисенок Лилу. Его историю рассказали в группе подворья в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: подворье «Птичий дворик» / группа «ВКонтакте»

Детеныш был обнаружен две недели назад в гаражах Великих Лук. Тогда очевидцы пытались выждать маму-плутовку, но она так и не появилась.

«Лисенок был слабый, совсем кроха. Его не оставили, а стали искать, куда пристроить. Так малышка попала к нам», — отмечают в подворье.

Автор обращения, Алена, написала, что поначалу очевидцы хотели отвезти лисенка в деревню, когда он окрепнет:

«Там знакомый подкормит, а потом он уйдет в лес. Но сейчас понимаем: какой ему лес? Он тянется к людям, не боится собак, не умеет добывать еду. И вообще он умненький и очаровательный! Можно ли его пристроить в добрые руки?»

Так лисичка оказалась в подворье. Волонтеры выяснили, что это девочка. 

«Рыжая, маленькая, очень контактная. Выпускать ее в дикую природу нельзя – не выживет. Поэтому она остается у нас. Назвали Лилу, в честь рыжей героини из "Пятого элемента", она пока осваивается, Сабина (наша нянька для всех малышастиков) ее няньчит. Спасибо Алене и всем, кто не прошел мимо и довез малышку до нас. Теперь она в безопасности. Добро пожаловать домой, Лилу», — резюмировали в подворье. 
