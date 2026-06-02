Лисенок, которого не бросили: в псковском «Птичьем дворике» появился новый обитатель

В подворье «Птичий дворик» в Псковском округе появился новый обитатель — лисенок Лилу. Его историю рассказали в группе подворья в соцсети «ВКонтакте».

Детеныш был обнаружен две недели назад в гаражах Великих Лук. Тогда очевидцы пытались выждать маму-плутовку, но она так и не появилась.

«Лисенок был слабый, совсем кроха. Его не оставили, а стали искать, куда пристроить. Так малышка попала к нам», — отмечают в подворье.

Автор обращения, Алена, написала, что поначалу очевидцы хотели отвезти лисенка в деревню, когда он окрепнет:

«Там знакомый подкормит, а потом он уйдет в лес. Но сейчас понимаем: какой ему лес? Он тянется к людям, не боится собак, не умеет добывать еду. И вообще он умненький и очаровательный! Можно ли его пристроить в добрые руки?»

Так лисичка оказалась в подворье. Волонтеры выяснили, что это девочка.