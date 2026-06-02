Одну из трех территорий Локни благоустроят по нацпроекту в 2027 году

Одну из трех территорий рабочего поселка Локня благоустроят в 2027 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Локнянского муниципального округа.

На голосование вынесены три территории:

Общественная территория у дома 13 по улице Советской (обустройство зоны отдыха у автовокзала, озеленение, замена бортового камня);

Общественная территория у дома 47 по улице Первомайской (обустройство детской площадки, установка освещения и скамеек);

Общественная территория перед домом 2А на площади Ленина (модернизация зоны у ж/д вокзала, укладка брусчатки, клумбы, обновление освещения).

Объект, набравший наибольшее количество голосов, будет благоустроен в период с 15 апреля по 15 июля 2027 года. Принять участие в голосовании могут граждане Российской Федерации старше 14 лет дистанционно на «Госуслугах» или очно через волонтеров, которые работают в общественных местах поселка и помогают зафиксировать голос за несколько минут.

Для коллективного голосования жителей многоквартирных домов или сотрудников организаций возможен выезд мобильной группы волонтеров по адресу. Оставить заявку можно по телефону: 8 (81139) 21-7-40.

Всероссийское голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2027 году завершится 12 июня.