Общество

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Борисом Елкиным

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии — глава города Пскова Борис Елкин.

Эфир будет посвящен двойному празднику, который в эти дни отмечает город - 1121-летию первого упоминания Пскова в летописи и 80-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Кроме того, ведущий Артем Татаренко обсудит с гостем студии судьбу рынка на «Четырех углах», историю с монтажом и демонтажем лежачих полицейских на Юбилейной и подготовку к отопительному сезону.

Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена