Общество

«Собственной персоной»: Борис Елкин о Дне города, судьбе рынка на «Четырех углах» и отопительном сезоне. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Собственной персоной», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 23 июля. Гость студии — глава города Пскова Борис Елкин.

Эфир был посвящен двойному празднику, который в эти дни отмечает город - 1121-летию первого упоминания Пскова в летописи и 80-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Кроме того, ведущий Артем Татаренко обсудил с гостем студии судьбу рынка на «Четырех углах», историю с монтажом и демонтажем лежачих полицейских на Юбилейной и подготовку к отопительному сезону.