Общество

Псковским архитекторам предложили создать проект набережной для города-юбиляра

Архитекторов Псковской области приглашают к участию в открытом архитектурном конкурсе на разработку концепции благоустройства набережной реки Вятки – одного из центральных мест притяжения жителей города Кирова. В этом году столица Кировской области отмечает свое 650-летие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в дирекции 650-летия города Киров.

Фото: дирекция 650-летия города Киров

На встрече с кировской молодежью глава Кировской области Александр Соколов озвучил идею – привести в порядок и продлить вдоль побережья реки набережную Грина, где 30 июня, в завершение Ночи города, кировчане встречали рассвет. «Это одно из любимых мест для прогулок кировчан, очень живописное. Ребята тогда поддержали эту инициативу, – рассказал Александр Соколов. – В год 650-летия Кирова мы все видим, как город меняется, и это вдохновляет делать его еще лучше».

Администрация Кирова совместно с дирекцией по организации 650-летия проведут архитектурный конкурс на разработку концепции благоустройства набережной реки Вятки. На участие в архитектурном конкурсе может заявиться любой желающий. Планировочные решения должны включать в себя комплексное благоустройство набережной: создание городской зоны отдыха, прогулочного каркаса, удобного и комфортного парковочного пространства. Победитель будет определен конкурсной комиссией, лучшие работы будут удостоены денежных призов. Конкурс пройдет по 20 сентября 2024 года.