Общество

Более 80% трудящихся в Псковской области чувствуют стабильность на работе – опрос

Жители Псковской области оказались достаточно уверенными в себе работниками. Опрос среди трудящихся показал, что за последние три месяца сразу 81% опрошенных работников уверены в стабильности своего рабочего места и состоянии компании на рынке труда. Причем за год доля таких уверенных работников выросла на 11%.

В противовес тем, кто уверен в своей карьере и будущем на работе, – 7% опрошенных сотрудников заявили в ходе опроса hh.ru, что чувствуют угрозу увольнения на работе, причем сами они не собираются пока покидать компанию. За год доля таких тревожных работников стала меньше на 16%. Остальные опрошенные не смогли точно ответить, каков уровень стабильности в их компании.

По данным hh.ru, в общероссийском рейтинге регионов по доле работников, уверенных в стабильности своего рабочего места этим летом, на первом месте по наибольшему числу таких сотрудников – Ярославская область (сразу 90% опрошенных жителей региона уверены в завтрашнем днем у себя на работе), на втором – Иркутская область (82%), на третьем – Омская область (82%). Интересно, что из регионов СЗФО на четвёртом месте оказалась Вологодская область – здесь сразу 81% опрошенных местных жителей верят в стабильность своей компании и отсутствие угрозы сокращения.

В разрезе профессий: наиболее уверенно чувствуют себя этим летом на работе представители сферы охраны и секьюрити (сразу 80% позитивно настроенных сотрудников), причем за год доля таких уверенных в своей работе представителей этой сферы выросла сразу на 15%. Также не чувствуют угрозы увольнения 73% ИТ-специалистов (за год их стало больше на 3%), 79% работников сферы искусства и медиа (за год их уверенность выросла на 12%). Кроме того, на 7% (до 74%) за год выросла уверенность в стабильности у представителей рабочих профессий. На 9% чаще стали верить в успех своей карьеры работники розничной торговли (73%).

Но есть и сферы, где уверенность работников стали ниже. На 12% упало чувство стабильности на работе и карьерных успехах у топ-менеджеров (теперь 63%), на 8% упало чувство уверенности в своих компаниях у работников сферы добычи сырья, на 4% стали меньше верить в успех карьеры медики и работники сферы образования, а также на 12% стали негативно оценивать положение своей компании и свое рабочее место работники общепита и туризма.

В разрезе возраста: более позитивные изменения и настроения.Молодые соискатели от 18 до 24 лет стали на 2% чаще отмечать уверенное состояние на рынке труда. Тоже самое касается и другой возрастной группы (респонденты 55 лет и старше) нарастили очищение стабильности на рынке труда на 4% (до 66% положительных ответов). Респонденты из остальных возрастных групп также не продемонстрировали падения настроений.