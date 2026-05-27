Инновации, туризм и санаторное дело: как Псков встретил участников форума «Здравница-2026»

Ежегодный Всероссийский форум о здоровье, санаторно-курортных базах и инвестициях «Здравница-2026» проходит в Пскове. На этот раз в мероприятии принимают участие около двух тысяч специалистов из 60 регионов России, Казахстана и Белоруссии.

Форум продлится три дня, с 26 по 28 мая. В программе предусмотрены различные мастер-классы, семинары с экспертами в области туризма и санаторно-курортного дела, музыкальные паузы с выступлениями псковских коллективов, а также выставка с примерами инноваций в медицинской сфере и предложениями о курортно-санаторном лечении, которая продлится всё время форума. В день торжественного открытия форума и выставки в числе почетных гостей, осмотревших экспозицию, присутствовали глава города Пскова Борис Ёлкин, председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов и председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев.

На выставке представлено 83 стенда от 176 компаний на темы оздоровительного отдыха от санаториев страны и медицинского оборудования и лекарственных средств от производителей товаров. Подробнее — в фоторепортаже Анны Тягуновой.