Общество

МегаФон внедрил в Москве новую технологию и ускорил мобильный интернет

МегаФон первым из российских операторов внедрил в Москве технологию Dynamic Spectrum Sharing (DSS), позволяющую технологиям 3G и 4Gсовместно работать на одних и тех же частотах. С ее помощью удалось ускорить мобильный интернет, не ухудшив качество голосовых вызовов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото: МегаФон

Инженеры оператора с помощью инструментов bigdataпостоянно следят за нагрузкой московской сети МегаФона, к которой подключаются десятки миллионов устройств каждый день, и их количество постоянно увеличивается. Только в первом квартале 2024-го в столицу приехали почти 6 млн туристов — это на 20% больше показателя 2019 года. Соответственно растет и визитерский мобильный трафик.

Для того, чтобы избежать перегрузки и более эффективно использовать существующие частоты, технические специалисты запустили в Москве масштабную программу рефарминга, часть которой уже завершилась на юго-востоке города. Программа, затронувшая свыше 850 базовых станций, представляет собой перераспределение частот из сетей связи предыдущих поколений в современный стандарт LTE.

Рефарминг обычно подразумевает перевод сетей 2G и 3G в стандарт LTE, однако в случае высокой плотности населения мегаполисов и при больших объемах передачи данных это может повлиять на качество голосовых вызовов. Более того, на сети третьего поколения всё ещё работают многие M2M-устройства, в число которых входят банкоматы, платежные терминалы, системы навигации и различные датчики, используемые в жилых домах.

«Мы не хотели жертвовать ни голосом, ни скоростью, поэтому компромиссом стало внедрение технологии DSS, которая способна динамически распределять ресурсы между сетями 3G и LTE в зависимости от нагрузки. Если в одной она растет, то базовая станция автоматически начинает использовать частотный ресурс другой сети. Это уникальное среди российских операторов решение позволило увеличить среднюю скорость скачивания почти на 14%, а загрузки данных — на 3,3%», — пояснил директор по реализации проектов инфраструктуры МегаФона в Московском регионе Андрей Абрамов.

Программа рефарминга проходит не только в Москве — с прошлого года она охватила уже 52 региона страны, в том числе и Псковскую область. Она прошла в областном центре и в районных городах Невель, Великие Луки, Струги Красные, Новоскольники. Также технические специалисты оператора провели работы в ряде малых населенных пунктов Псковской области, среди которых: Славковичи, Боровица, Пониковичи, Глубокое, Новохованск, Крупп и другие. Программа позволит абонентам пользоваться любыми цифровыми сервисами на еще более высоких скоростях и с совершенным качеством сети — слушать музыку, смотреть фильмы в высоком разрешении, обмениваться файлами за доли секунд, звонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, и многое другое.