Общество

Губернатор одним из первых прокатился на колесе обозрения в парке «Волшебная гора»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокатился на новом колесе обозрения в парке «Волшебная гора» вместе с главой города Пскова Борисом Елкиным и инвестором Александром Терентьевым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Реализация первого этапа инвестиционного проекта по строительству парка аттракционов «Волшебная гора» на берегу реки Великой в Пскове вышла на финишную прямую

Инвестор Александр Терентьев рассказал губернатору о проведенных работах. Территория парка разбита на зоны, по периметру монтировано стеклянное ограждение, замощено порядка 27 тысяч квадратных метров, благоустроены зеленые зоны. Кроме того, установлены мачты освещения и внедрена система видеонаблюдения.

Гостей «Волшебной горы» готовы встречать 10 новых аттракционов. Среди них есть семейные карусели, например, «Ракушки», детские, такие как «Самолеты» и «Технарик», а также экстремальные — «Бумеранг», «Летающая тарелка» и «Цепочная карусель».

Пространство парка также наполнено площадками для семейных прогулок и детских игр, есть амфитеатр. По периметру установлены фуд-зоны. К «Волшебной горе» примыкает прибрежная зона отдыха с лодочной станцией. А для удобства посетителей на входе в парк организована просторная автопарковка, рассчитанная на 80 мест.

Визитной карточкой «Волшебной горы» стало колесо обозрения высотой 50 метров с открывающимся видом на исторический центр города и реку Великую. Михаил Ведерников прокатился на аттракционе вместе с главой города Пскова Борисом Елкиным и инвестором Александром Терентьевым и понаблюдал за Псковом с высоты птичьего полета.

«Объект знаковый для города Пскова, точка притяжения как для жителей города, так и для туристов. Парк хорошо вписывается в инфраструктуру города», — отметил Борис Елкин.

«Развлечения здесь предусмотрены для разных возрастных групп. Преимущество мы отдаем семейному отдыху», — рассказал инвестор и автор проекта Александр Терентьев. Он также отметил, что всего в парке планируется 14 аттракционов, но входе строительства площадки заложены инженерные мощности на перспективу: «Будем следить за новинками производства и при необходимости включать их в пространство парка».

В рамках реализации второго этапа проекта в парке планируется открытие семейно-развлекательного комплекса с активити-зонами, кинотеатром, кафе и конференц-залом. Сейчас ведется проектирование. Кроме того, в планах связать площадки парка с близлежащим пляжем и лодочной станцией.

По итогам визита в парк глава региона остался доволен тем, как реализуется проект. «Очень нравится. Это была моя мечта. Всем рекомендую прокатиться на колесе обозрения, очень мягкий ход. Оттуда открываются просто необыкновенные виды. С такой высоты Псков я еще не видел», — отметил Михаил Ведерников и поблагодарил инвестора за работу.

Добавим, торжественная церемония открытия парка аттракционов «Волшебная гора» пройдет уже в это воскресенье, 28 июля, и будет приурочено к празднованию Дня города Пскова. Планируется, что мероприятие пройдет с участием аниматоров и выступлений артистов из Пскова, Великих Лук и других регионов. Вход на площадку будет бесплатным.