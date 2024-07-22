Общество

Парк «Волшебная гора» в Пскове в преддверии открытия посетил губернатор

Ход работ по строительству парка аттракционов «Волшебная гора» в Пскове проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе контрольного выезда 25 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Всё аттракционы у нас новые, 2024 года производства. Карусели есть для всех возрастов, но предпочтение отдаёт семейным», - сказал представитель подрядчика.

В рамках реализации инвестиционного проекта сделано:

установка колеса обозрения высотой 50 метров с открывающимся видом на исторический центр города и реку Великую;

установка горок, каруселей для младшей детской аудитории;

установка экстремальных аттракционов в прибрежной зоне парка;

устройство фуд-зон по периметру парка;

устройство парковки на 80 машиномест;

устройство лодочной станции;

устройство крытого семейного комплекса с активити-зоной, кинотеатром и конференц-залом для разных возрастных категорий.

«Парк - это живой организм. Всегда есть, что добавить. Но к открытию готово все», - сказал представитель подрядчика.

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Проект реализуется в рамках инвестиционного соглашения между правительством Псковской области и обществом

с ограниченной ответственностью «Агентство ипотечного кредитования»

Общая стоимость проекта: 860 миллионов рублей. Планируемая дата завершения работ: 2027. Завершение первого этапа реализации проекта и открытие парка аттракционов «Волшебная гора» запланировано на 28 июля 2024 года.