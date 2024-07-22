Парк «Волшебная гора» в Пскове в преддверии открытия посетил губернатор

Ход работ по строительству парка аттракционов «Волшебная гора» в Пскове проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе контрольного выезда 25 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Всё аттракционы у нас новые, 2024 года производства. Карусели есть для всех возрастов, но предпочтение отдаёт семейным», - сказал представитель подрядчика.
В рамках реализации инвестиционного проекта сделано:
«Парк - это живой организм. Всегда есть, что добавить. Но к открытию готово все», - сказал представитель подрядчика.
Проект реализуется в рамках инвестиционного соглашения между правительством Псковской области и обществом
с ограниченной ответственностью «Агентство ипотечного кредитования»
Общая стоимость проекта: 860 миллионов рублей. Планируемая дата завершения работ: 2027. Завершение первого этапа реализации проекта и открытие парка аттракционов «Волшебная гора» запланировано на 28 июля 2024 года.