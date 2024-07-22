Общество

Порховский мусорный полигон закрывается

Порховский мусорный полигон закрывается. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Телеграм-канале.

«Порховский полигон снова закрывается. Теперь уже окончательно», - отметил глава региона.

По его словам, из-за неправильной эксплуатации представляет угрозу для работников, хотя расчётной остаточной вместимости должно было хватить ещё как минимум на полгода работы. «Для понимания, таких мусорных гор не должно быть даже близко», - пояснил Михаил Ведерников.

Соответствующее заявление в прокуратуру уже подано. «Меня не перестает удивлять отношение некоторых «местных бизнесменов» к родному городу и региону», - заметил губернатор.

Михаил Ведерников также отметил, что региональные власти эти риски прогнозировали, поэтому подготовились к временной схеме.

«Пока же напоминаю, что с закрытием полигона перед собственником встаёт следующая обязанность — рекультивация задействованной территории. Надеюсь, контролирующие органы обеспечат исполнение обязательств», - отметил Михаил Ведерников.