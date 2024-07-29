Общество

Запрет репетиторства: «за» и «против»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Запрет репетиторства: "за" и "против"» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Во многом благодаря переходу на систему ЕГЭ в последние десятилетия в России, и в Псковской области в частности, развился институт репетиторства. Профессиональные учителя с большим стажем стали уходить из школы и заниматься частной практикой. Многие из них оформились как самозанятые. Некоторые стали работать «в чёрную»… Впрочем, и те, и другие в сравнении с зарплатами в современной школе научились неплохо зарабатывать. Вот пример: если за одно занятие по предмету репетитор берёт тысячу рублей и имеет при этом, скажем, 5 часовых занятий ежедневно, то в итоге за 25 рабочих дней может заработать до 125 тысяч рублей.

Здесь нужно иметь в виду, что хорошие репетиторы (опытные, с отличными показателями по сдаче ЕГЭ) в наше время нарасхват. К ним стоят очереди, а их контактные телефоны родители передают друг другу как самую большую ценность. И создал всю эту схему не кто-нибудь, а наше государство. Как? Очень просто — безобразно относясь к системе образования и к статусу школьного учителя.

Институт репетиторства сейчас «бурно развивается». И этот факт пугает Рособрнадзор — об этом некоторое время назад заявил его глава Анзор Музаев. Он отметил, что «Рособрнадзор намерен вернуть в школы репетиторов, которые покинули образовательные учреждения ради частной практики». И чтобы отнять у репетиторов хлеб, планируется «окончательно внедрить единый перечень учебников и образовательных программ». По логике авторов идеи, когда это произойдёт, количество детей, которые прибегают к услугам репетиторов, должно сильно сократиться. И частные педагоги будут вынуждены вернуться в школы.

Такой вот метод борьбы с дефицитом кадров в образовательных учреждениях. Средства массовой информации трактуют эти инициативы как попытку запретить институт репетиторства. И настаивают на том, что в ближайшее время появится и соответствующая законодательная инициатива. Регистрировать репетиторов, загонять их в рамки, поставить под контроль...

Но делается это всё вместо того, чтобы повысить зарплату, создать качественные условия работы, защитить учителей от нападок школьников и их родителей. Словом, вместо того, чтобы поработать над тем, чтобы педагоги сами захотели вернуться, загонять в школы, по всей видимости, их планируют из-под палки. Запрет репетиторства… Pro et Contra сегодня в программе «Дневной дозор».

Проблема того, что талантливые педагоги готовят ребят вне стен образовательных организаций, существует давно. «Каждый из нас, руководителей системы образования, очень бы хотел и делает всё для того, чтобы эти кадры вернуть в альма-матер, в школу», - отметил председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков. И тем не менее, по его словам, это бывает непросто. Потому что чаще всего люди уходят из школы из-за размера денежного довольствия. И это, заверил собеседник, проблемный вопрос для всех регионов страны, не только для Псковской области. И на этом фоне введение единого перечня образовательных программ в попытках вернуть репетиторов в школы видится Андрею Ермакову действенным механизмом. Но не панацеей.

«Репетитор - это не просто занятия дополнительные. Это, как правило, подготовка к каким-то ключевым мероприятиям, ЕГЭ или Олимпиада. Если ты сдал этот ЕГЭ неважно, то, как правило, с репетитором легче всего договориться о том, что значит ЕГЭ так себе. Ну и, конечно, спросить с него будет трудно. Сегодня мы прежде всего говорим о том, что репетиторов надо в школы привлекать. Единые учебники, конечно, ограничивают количество маневра, который может применить педагог, рассказывая о том, что он обогатит ребенка знаниями иными, чем ему дают в школе, если, по сути дела, учебник единый. При всем при этом мы понимаем прекрасно, что то, чему в школе не научат, того и не спросят в рамках ЕГЭ, который является теперь вступительным там, где нет отдельных испытаний. Наверное, единообразие программ, о котором мы говорим, позволяет все-таки сделать менее востребованным тот труд, который вы упомянули. Я не вижу ничего зазорного в том, что дети и родители принимают решение с кем-то чем-то заниматься. Это нормально. Мы же читаем книги не только из школьной программы, но и любые из тех, которые нам кажутся интересными. Это абсолютно нормально. Самое главное — не питать иллюзий, что тут тебя будут готовить, и меньше внимания обращать на школьную программу, и больше внимания, например, на ту программу, по которой ты занимаешься с репетитором».

Андрей Ермаков добавил, что узнать, как научил и чему научил репетитор ребёнка, можно только после сдачи экзаменов. И если появляются нарекания, спросить с репетитора очень сложно — образовательных программ у него нет. Поэтому специалисты и заинтересованы в том, чтобы привлечь опытных педагогов в правовую плоскость. И для этого не только создаются единые учебники. Для этого растёт уровень оплаты труда, ремонтируются кабинеты, появляются новые профили подготовки, строятся школы.

Институт репетиторства существует даже не 100 лет, а побольше — заверила педагог, депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман. Еще гимназисты в XIX веке «подтягивали по предметам» тех школьников, которые самостоятельно не могли освоить программу. И связано с это с тем, что все дети разные, а значит на то, чтобы уяснить тот или иной материал, им нужно разное время. И сможет ли на эту тенденцию повлиять введение единой программы? Ответ очевиден.

«Институт репетиторства выполняет очень важную полезную функцию, которую сегодня в школе не выполняет никто. Это очень будет болезненно для таких школьников, кому сложно осваивать программу одновременно со всеми. В тех масштабах, в которых оно существует сейчас, репетитор пытается подменить саму школу. И это очень плохо, поскольку вообще невозможно заменить большой серьезный социальный институт, дающий, кроме знаний, еще и очень много других воспитательных, развивающих моментов ребенку, невозможно подменить его другим институтом. Но дело в том, что, к сожалению, на сегодняшний день система школьного образования сама вынуждает существовать этот институт, поскольку те программы, которые существуют сейчас в полном объеме, просто не усвояемы. Учебники, которые мы имеем сегодня, и по объемам, и по их содержанию очень тяжело, скажем так, усвояемы школьниками в рамках только обучения в школе и самостоятельно».

«Единый перечень учебников и образовательных программ — не значит "хорошо усвояемый"», - подытожила Татьяна Пасман, намекая на то, что репетиторы всё равно будут нужны. Собеседница добавила, что умереть институт репетиторства может только сам по себе. Но для этого нужно решить целый комплекс проблем.

Если бы у учителя была достойная зарплата, возможно, «многие репетиторы бы и вернулись в школы». Но пока не будет достойной зарплаты, люди всё равно будут заниматься частной практикой — такую логическую цепочку построила заместитель директора псковской гимназии №29 Татьяна Ильина. Она же ко всему прочему добавила: пока есть спрос, будет и предложение. Ну а попытка «отобрать у репетиторов хлеб» путём внедрения единых учебников у собеседницы и вовсе вызвала недоумение.

«Думаю, это вообще никак не повлияет на количество репетиторов, потому что, мне кажется, наоборот, это облегчит работу. Будет единая программа, единые учебники. Репетиторов ищут все, кому либо нужно хороший балл на ЕГЭ получить, либо просто нужно, чтобы им помогли, либо те, кому нужно этот порог перейти, и школьной программы недостаточно или она упущена. Репетитор подтягивает ученика, школьный учитель не сможет этого сделать. Он выполняет программу, обязан выполнить. А репетитор может вернуться, так скажем, к материалу 9 и 8 класса даже в 11 классе, если это требуется ученику».

По словам Татьяны Ильиной, идею запрета репетиторства можно воспринять как попытку государства исправить свои ошибки за счёт людей.

Схожее мнение и у многодетной мамы, арбитражного управляющего Ульяны Михайловой. Она отметила, что здесь мы имеем дело с «любимой моделью поведения государства» — не регулировать проблему (в нашем случае проблему нехватки учителей), а запретить то, что косвенно касается её.

«Как вообще вопрос запрета нам поможет решить нашу гражданскую ситуацию? Никуда не уйдут такие родители, как я, которые не могут самостоятельно сопровождать по разным мотивам образовательный процесс своих детей. Никуда не уйдут родители другие, которые хотят дать планку выше, чем дает образовательная школа. И куда, собственно говоря, уйдет тот момент, что сам ребенок не может разобраться в образовательном процессе, и все равно дают много домашних заданий. С этой точки зрения я, конечно, вот эти все запреты вообще не люблю. Я считаю, что все проблемы должны решаться теми методами, которыми они должны решаться. Дайте учителю зарплату 3 тысячи в час. Мое глубокое убеждение, что на территории нашей страны должны учителя и медики получать больше всех заработную плату. И когда вот этот правильный подход к распределению бюджетных денежных средств на зарплату произойдет, будут там самые лучшие, будут там учить наших детей, и школа сможет решать все поставленные задачи».

Директор Псковской школы №47, член Общественной палаты Псковской области Иван Шагин признался, что сам имеет опыт работы репетитором. Поэтому однозначного ответа на вопрос «а нужно ли запрещать репетиторство?» дать не может. По словам собеседника, механизм запрета такой деятельности как попытка вывести репетиторов из серой зоны - имеет право на жизнь. Однако Иван Шагин отметил, что «в Псковской области большинство репетиторов сейчас существуют в серой зоне». И поэтому от правоохранительных органов, если на то будут правовые основания, потребуется очень долгая и кропотливая работа.

«В рамках общеобразовательной школьной деятельности, наверное, наиболее мотивированным ученикам может не хватать каких-то знаний, навыков, развития этих навыков и знаний, умений, и поэтому репетиторство имеет право на существование. Это попытка восполнить существующий учебный дефицит с помощью специально обученных преподавателей. Почему нет? У меня есть ряд хороших знакомых. Часть из них действуют вполне официально. У них зарегистрирована самозанятость или это индивидуальные предприниматели. И я думаю, с учетом доходов, которые они получают, организуя свою деятельность, наверное, их вернуть в школы будет невозможно. Не забываем, что даже в городе Пскове сейчас имеют место расценки на репетиторов на уровне Москвы и Санкт-Петербурга. Это явление спровоцировано, как я понимаю, пандемией. Внезапно все узнали о существовании дистанционной технологии и в принципе некоторые мои знакомые посредством дистанционной технологии занимаются репетиторством по московским или питерским расценкам с московскими или питерскими школьниками».

Не пойдут репетиторы в школы ещё и по другим причинам. Из-за бумажной работы, из-за необходимости писать конспекты урока, выстраивать отношения с завучем, методистом, родителями...

К слову, преподаватель истории, репетитор Валерий Митин на этом фоне убеждён: «Любое запрещение подобного рода бессмысленно». Если услуга востребована, кто-нибудь да будет её оказывать. Просто делаться это будет окольными путями. Ну а идею о внедрении единых программ, в том числе ради того, чтобы вернуть репетиторов в школы, собеседник оценил так...

Фото: ПсковГУ

«Если это делается только ради того, чтобы отнять хлеб репетитора, то это слишком гигантская задача для того, чтобы только кого-то обидеть, что называется. Не вижу никакого смысла. Если бы у этого мероприятия были более масштабные цели и задачи, тогда можно об этом поговорить. Ради того, чтобы лишить работы репетиторов, это смешно. Это очевидная, наверное, вещь — недостаточная оплата труда. Этим занимаются не только из-за того, что там какие-то плохие условия сами по себе. Не хочется заниматься в школе, потому что низкая оплата труда за эти условия. Исправьте это - будет гораздо больший эффект».

Позиция «запретить и не пущать неверная» — на этот фат указал арбитражный управляющий Дмитрий Римша. И это демонстрирует история нашей страны. Взять хотя бы антиалкогольную кампанию в Советском Союзе… Есть спрос — будет и предложение. Просто будет уже не частный репетитор, а ООО «Репетитор» с директором, бухгалтером и педагогами. Но и ставка для родителей при таком раскладе будет выше. Однако регулировать эту сферу всё-таки нужно. Почему? В ответ на это собеседник привёл историю из жизни своей семьи.

«Столкнулся с ситуацией по химии в конце прошлого года. Никто не может посоветовать, к кому обратиться. Я в школе не очень понимаю, у меня есть проблема. И вот, пожалуйста, помогите. Онлайн-школа, есть предложение бесплатного урока. Потом звонит менеджер, у которого задача продать продукт. Она говорит, что учитель нам порекомендовал 56 занятий, 86 тысяч рублей. В школе в году химии у нас меньше 50 занятий, я не думаю, что 56 нам нужно. Ребенок говорит, что все понял, 4 знания хватило. Регулировать - да, но не запрет».

Идею запретить репетиторство не поддержали практически все из наших собеседников. Лишь некоторые из них увидели в этой инициативе возможное средство для привлечения педагогов обратно в государственные школы. К слову, практически такой же «расстановка сил» оказалась и среди читателей Псковской Ленты Новостей. 62% участников тематического опроса назвали запрет репетиторства бредом. 23% усомнились, что это осуществить подобное реально, ведь частные педагоги вполне могут уйти в тень. И лишь 9% полностью подержали запрет, настаивая, что учиться нужно в школе, а не на дому.

Светлана Пикалёва