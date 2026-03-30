Как стать участником исследования популяционного иммунитета, рассказали псковичам

В Псковской области открывается набор добровольцев для участия в масштабном исследовании популяционного иммунитета. О том, сколько времени займет анализ проб, как записаться на процедуру и какие документы необходимо взять с собой, рассказал врач-эпидемиолог, заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Псковской области Илья Франченко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Несмотря на солидный масштаб в виде двух тысяч человек из Пскова и Великих Лук, первые результаты участники смогут увидеть уже в начале лета.

«Ориентировочно, результат начнет приходить с 1 июня. Если получится раньше, соответственно, наши добровольцы узнают о них раньше», — сообщил эпидемиолог.

По словам Ильи Франченко, желающие присоединиться к исследованию могут записаться в дистанционном формате, без лишней спешки.

«Это все делается из дома. Берется анкета с нашего официального сайта управления Роспотребнадзора по Псковской области, наша группа в "ВКонтакте", группа в МАХ. Там есть ссылка на данное исследование. Наши граждане переходят, спокойно заполняют очень маленькую анкету», — пояснил Илья Франченко.

В анкете необходимо указать фамилию, имя, отчество, возраст, пол и корректный адрес электронной почты, так как именно туда придут результаты. Время заполнения, по словам врача, не превышает двух минут. После регистрации система предложит выбрать удобный пункт забора крови, а также предпочтительные дату и время.

Врач также отметил, что место сдачи не привязано к поликлинике по месту жительства или полису ОМС, так как исследование проводится под эгидой федеральной службы. Прийти можно в любое из 12 медицинских учреждений, указанных в списке.

«Человек зарегистрировался, выбрал нужную дату и время. С собой берет он паспорт, если везет ребенка — свидетельство о рождении и обязательно законного представителя. Если есть прививочный сертификат — хорошо, если нет — ничего страшного, можно прийти без него», — перечислил необходимые документы Илья Франченко.

При записи система также присваивает участнику индивидуальный ID-номер (от 1 до 2000). Врач отметил, что его желательно записать, чтобы ускорить процесс регистрации на месте, но строгой необходимости в этом также нет: специалисты найдут добровольца и по фамилии.

Визит в кабинет проходит, «минуя регистратуру», без очередей. Сначала регистратор заполнит более подробную анкету о перенесенных инфекциях и вакцинациях (если участник не помнит деталей, это не станет препятствием для участия), после чего медсестра произведет забор венозной крови.

«Все эти исследования плюс иммунодефициты — это все одна небольшая пробирка. То есть нет, что несколько пробирок, много крови. Одна пробирка, спокойно забрали», — уточнил эпидемиолог. Он также добавил, что для идентификации образцов используется специальный QR-код, что исключает ошибки, учитывая, что в исследовании участвуют 11 регионов Северо-Запада.

Врач также добавил, что процедура не требует голодания, в отличие от других медицинских анализов. Он заверил, что современные технологии Петербургской лаборатории НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера позволяют проводить исследования без строгих ограничений.

«В данном исследовании мы не требуем какой-то специальной подготовки, не обязательно приходить натощак. Кто-то запишется вечером и не надо, естественно, целый день голодать. Технологии лаборатории Пастера предполагают, что данные исследования можно проводить не натощак, все спокойно. Поэтому специальной подготовки не надо, главное — желание и участие», — пояснил Илья Франченко. Единственное, от чего он настоятельно рекомендовал воздержаться перед визитом в медицинское учреждение — не употреблять алкоголь.