Общество

Военных в псковском госпитале активистки «Женского движения Единой России» поздравили с Днем ВДВ

Концерт и поздравления, посвященные Дню Воздушно-десантных войск, организовало «Женское движение Единой России» для бойцов, которые находятся на лечении и реабилитации в Псковском госпитале. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Фотографии: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Под руководством регионального координатора партийного проекта Натальи Юрченко женщины подготовили военнослужащим подарки, положив в них ежедневно необходимые для мужчин предметы личной гигиены, футболки и детские письма. К сбору подарков бойцам присоединились ветераны и пенсионеры Псковского района, которые передали мужчинам фрукты из своих садов.

Помимо подарков ко дню Воздушно-десантных войск, женщины организовали в госпитале для бойцов и медперсонала праздничный концерт. С незабываемыми творческими номерами в клубе госпиталя выступили заслуженная артистка России Наталья Александрова, солист группы «Октябрьский проспект» Константин Андреев и коллектив артистов центра культуры Псковского района. Воодушевляющие песни о семье, любви к родине и подвигах бесстрашных защитников отечества исполнили для всех бойцов, которые находятся в госпитале. Тех, кто не смог прийти на концерт, поздравили прямо в палатах и специально для них спели их любимые песни под гитару.