Общество

Ветераны и сотрудники псковского ведомства МЧС России посетили музей «Линия Сталина»

Ветераны и сотрудники псковского ведомства МЧС России посетили музей «Линия Сталина». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Мемориальный комплекс «Островский укрепрайон» представляет собой фрагмент «Линии Сталина» - системы узловых оборонительных сооружений на «старой» (то есть до 1940 года) границе СССР, состоявшей из укрепрайонов от Карельского перешейка до берегов Чёрного моря.

Ветеранов и специалистов Главного управления МЧС России по Псковской области в рамках экскурсионной программы познакомили с фортификационными сооружениями конца 30-х годов. В состав сооружений входят траншеи, землянки, различные противопехотные и противотанковые препятствия и заграждения. Также гости музея смогли ознакомиться с коллекцией раритетной техники, посетили мемориальное воинское захоронение.

Сотрудники и ветераны ведомства выразили благодарность специалистам музейного комплекса за познавательную экскурсию.