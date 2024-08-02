Общество

Полярное сияние наблюдали псковичи из своих окон

Полярное сияние наблюдали в Пскове в ночь на 5 августа. Фотографии астроном-любитель, фотограф Петр Митрофанов опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Петр Митрофанов / «ВКонтакте»

«Открыт сезон полярных сияний 2024-2025 года. Вид из Пскова. В городе глазом было видно с трудом, в основном только боковым зрением. За городом должно быть намного эффектнее. Ждем более интересных сияний в этом сезоне, наибольшая вероятность в сентябре-октябре!» - написал Петр Митрофанов.

Ранее луну в полнолуние засняли в Пскове над Покровской башней и мостом 50-летия Октября.