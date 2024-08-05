Общество

Щелевая лампа появилась в кабинете офтальмолога в себежской больнице

Себежская районная больница продолжает оснащать новым оборудованием кабинет врача-офтальмолога. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Приобретена и введена в эксплуатацию щелевая лампа.

При помощи щелевой лампы выполняется биомикроскопия глаз пациентов. Биомикроскопия глаза - это метод визуального исследования оптических сред и тканей глаза, основанный на создании резкого контраста между освещенными и неосвещенными участками; позволяет осмотреть конъюнктиву, роговицу, радужку, переднюю камеру глаза, хрусталик, стекловидное тело, а также (при помощи дополнительной линзы) - центральные отделы глазного дна.