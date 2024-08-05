Общество

С каждым годом возраст первородящих женщин увеличивается – главврач Псковского перинатального центра

Современная псковичка не торопится становиться мамой из-за приоритетности самореализации. Об этом главный врач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«С каждым годом возраст первородящих женщин увеличивается. Поскольку в настоящее время очень много задач стоят перед женщинами, многие хотят получить образование, построить карьеру. Поэтому деторождение отсрочено. Это вызывает беспокойство», – рассказала главврач.

Такой группе будущих мам требуется подготовка к осознанной беременности. Это связано с тем, что с каждым годом жизни хронические заболевания усугубляются, увеличивается риск осложнений. Из-за роста репродуктивного возраста врачи-акушеры сталкиваются с осложнениями беременности.

«Лучше до 25 лет – это оптимальный возраст для деторождения, для первого ребенка. Для последующих детей, соответственно, до 30 лет. "Старородящая" – такого понятия нет и не было никогда. Есть термин "возрастная первородящая" – первые роды после 35 лет», – подчеркнула Мария Грищук.

Главврач отметила, что залог успеха – это подготовка к беременности. Важно не спонтанно принять такое решение, а осознанно подойти к вопросу родительства и наблюдаться в медучреждениях.