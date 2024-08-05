Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Без срока давности
Господин Рейтингомер
«Чистая вода» в Псковской области
Другой век псковских аграриев
Розыгрыш билетов «Ози: Голос джунглей» 
мунреформа 2.0 навстречу ЕДГ
обзор
урок этикета в общественной бане
новый взгляд на бизнес
«Банщикам» закон не писан?
карта отдыха и туризма
О сохранении лесов лесов и водоёмов
Жизненно важный онлайн
гранты для фермеров
привлекательность работы на земле
 
 
 
ещё Общество 05.08.2024 17:000 Количество разводов в Псковской области превышает число свадеб 08.08.2024 11:190 Новые для России клещевые паразиты вызывают у псковичей сыпь и пятна 08.08.2024 11:110 ТОС в Пыталово обновил лестницу и подходы к сараям жильцов 08.08.2024 10:550 Школьники в Пскове войдут 1 сентября в обновленные образовательные учреждения — Геннадий Иойлев 08.08.2024 10:460 «Рыба — качественная»: Роспотребнадзор отчитался о проверках морепродуктов на полках псковских магазинов  08.08.2024 10:370 «Вам позвонят!»: как мошенники обманывают псковичей
 
 
 
Самое популярное 02.08.2024 14:3710 Интерактив: В Пскове забыли про День ВДВ 01.08.2024 20:560 В Пскове прошли обыски в рамках громкого уголовного дела Минобороны 01.08.2024 13:193 В коррупционном деле экс-замминистра обороны и «Военторга» появился «псковский след» 03.08.2024 21:430 Еще шесть псковичей погибли в ходе СВО 06.08.2024 20:483 Массовое ДТП произошло на улице Генерала Маргелова в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Вам позвонят!»: как мошенники обманывают псковичей

08.08.2024 10:37|ПсковКомментариев: 0

«Доброе утро! С Егоровым общались?» - такое сообщение получил коллега на прошлой неделе от нашего директора. Точнее - с одноименного аккаунта в Телеграме. Мошенническая схема, когда приходят сообщения якобы от руководителя с просьбой пообщаться с третьим лицом, уже давно известна и довольно распространена. Тем не менее, случаи, когда псковичи попадаются в такие ловушки и «помогают следствию» собственными денежными средствами, нередки.

Надо отдать должное аферистам: сценарии того, как изъять у людей сбережения, обновляются чуть ли не каждую неделю. О том, сколько похитили мошенники у псковичей за полтора года, какими способами они выманивают деньги и как можно этому противостоять, Псковской Ленте Новостей рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Псковской области старший лейтенант полиции Дмитрий Борников.

 

Статистика мошенничества пугающая. В прошлом году в Псковской области было зарегистрировано 2 955 эпизодов, в ходе которых злоумышленникам удалось похитить у жителей региона 494 млн рублей. В этом году количество таких преступлений растет. Только за первое полугодие их 1700. Ущерб составил 210 млн рублей.

«Из 1700 пострадавших только треть - пенсионеры», - отметил Дмитрий Борников.

Мошенники научились обманывать не только доверчивых в силу возраста пожилых, но и молодых работающих людей, в том числе, финансово грамотных. Просто к ним находят другие подходы.

Какие схемы сейчас наиболее распространены?

«Вам позвонят из ФСБ»

Начнем со свежего случая с моим коллегой, который получив сообщение с фейковой страницы, понял, что доброго утра ему пожелал совсем не директор. Но продолжил общение - не смог отказать себе в удовольствии потроллить мошенника и терпеливо выслушал легенду о том, что кто-то «сливает данные сотрудников», «ситуация серьезная», «назначена проверка» и нужно пообщаться с Егоровым, который, само собой, является «сотрудником ФСБ». После этого коллеге позвонили с незнакомого номера. Общение с элементами запугивания было таким долгим и нудным, что он прервал разговор, спросив у собеседника, в каком тот звании.

«Чувак сорвался на цитате великого Владимира Семёновича Высоцкого: «Капитан, никогда ты не будешь майором!» - рассказал потом коллега. Мошенник, догадавшийся, что над ним издеваются, внезапно заговорил на более привычном для него языке - матом вперемешку с угрозами.

Оперуполномоченный ОБК пояснил, что случаи, когда злоумышленник создают точно такой же аккаунт, как у руководителя организации либо взламывают его реальный аккаунт и пишут сотрудникам о том, что им позвонят представители спецслужб, - нередки. Причем, разговор с «фсбшником» обычно является только второй частью длинного спектакля, цель которого - запугать и вымотать жертву, чтобы она уже ничего не соображала от усталости и стресса.

«Человеку сообщают о грозящем уголовном деле или о кредитах, которые берут от его имени, а затем переключают на службу безопасности банка или другого «финансиста». Тот выясняет, карты каких банков имеются, сколько средств на счете, и под предлогом помощи органам заставляют зайти в личный кабинет банка, взять кредит и перевести деньги на другой счет», - пояснил полицейский.

Что делать?

Если по телефону вам сообщают что-то тревожное, угрожающее - положите трубку. Обсудите ситуацию с коллегами, с родными, посмотрите информацию в интернете, сразу не предпринимайте никаких действий.

«Заканчивается действие сим-карты»

В последнее время участились случаи звонков якобы от компаний - операторов мобильной связи. «Вам звонят с незнакомых номеров, представляются сотрудниками сотового оператора и сообщают, что заканчивается действие сим-карты. Причем, чтобы его продлить, в офис приходить не нужно. Необходимо всего-навсего продиктовать код из СМС. Код приходит с портала Госуслуг, однако человек не замечает этого и диктует его мошенникам», - рассказал Дмитрий Борников.

Таким образом злоумышленники получают пароль в личный кабинет гражданина на Госуслугах, узнают его кредитный потенциал и берут на его имя микрозаймы - ссуды до 30 тысяч рублей, которые выдаются на короткий срок под большой процент. Пострадавший узнает об этом только через пару месяцев, когда ему начинают приходить письма о задолженности.

Что делать?

Писать заявление в полицию. Такая ситуация не безнадежна: «Мы разбираемся. Узнаем, что до получения писем был звонок. Определяем, что визит на Госуслуги был с другого устройства. И микрофинансовая организация уже не взимает с человека денежные средства».

«Переведите деньги на безопасный счет»

Другой популярный вид мошенничества - вам звонят с незнакомого номера, представляются сотрудниками безопасности банка и сообщают, что злоумышленники воспользовались вашими личными данными и берут на вас кредит. И, чтобы этого не допустить, вам необходимо самим отправить заявку на кредит в этом же банке, получить эти деньги и положить их на безопасный счет, который будет открыт на ваше имя в другом банке.

«От подобных мошеннических схем чаще всего страдают пенсионеры. Но от этого не застрахованы и более молодые люди», - сказал полицейский.

И указал еще на одну тревожную тенденцию: «Раньше мошенники пытались отобрать все деньги, которые у вас есть. Сейчас им этого мало - они заставляют человека брать кредиты».

Что делать?

Запомнить, что сотрудники служб безопасности банков никогда не звонят клиентам. Если вы лично возьмете кредит в банке и переведете эти деньги мошенникам, вернуть денежные средства будет сложно.

Но полиция взаимодействует с банками и иногда успевает предотвратить подобные преступления. «Иногда сотрудники кредитных организаций сообщают, что пришла бабушка, хочет взять кредит, не объясняет с какой целью, и при этом ей все время кто-то звонит. Мы приходим в банк, и в ходе разговора с пожилой женщиной, выясняется, что она стала жертвой мошенников», - рассказал полицейский.

«Вложите сто - получите триста тысяч!»

Часто для обмана злоумышленники создают сайты, которые сложно отличить от настоящих сайтов брокерских компаний, и предлагают инвестировать свои деньги под очень высокий процент. Такая реклама встречается в соцсетях, в онлайн-играх.

«Человек переходит по ссылке и оставляет контактные данные. С ним связываются в мессенджере и предлагают перевести денежные средства на брокерский счет. Например, 100 тысяч рублей. Для жертвы создается личный кабинет на сайте, где можно видеть, как растут его денежные средства. Через некоторое время предлагают увеличить вклад - внести 500 тысяч. Если таких денег нет, предлагают взять кредит, убеждая, что доход позволит не только быстро его погасить, но и разбогатеть. Многие ведутся на это», - отметил полицейский.

Что делать?

Не гнаться за «халявой»: обещание высокого дохода за короткий срок должно насторожить.

«Купите со скидкой 50%»

Случай из жизни. Знакомая рассказала, как «чуть было не подарила мошенникам 80 тыс. рублей». «За пару дней до «очередного 18-летия» мне на почту стали сыпаться предложения от разных магазинов и компаний, присылали бонусы, скидки и прочие якобы подарки. Дело вполне привычное, так что я не удивилась, получив заманчивое письмо от известного магазина по продаже бытовой техники с предложением купить что-то из каталога со скидкой 50%. Половинная стоимость – это очень щедро, особенно если выбрать что-то дорогое. И мне бы насторожиться, но я решительно рванула на шоппинг. Однако при попытке купить товар за 80 тысяч рублей, смс-код о подтверждении пришел только с третьей попытки, причем там была указана совершенно другая сумма. Мозг наконец-то заработал», - рассказала псковичка.

Что делать?

«Если видите в интернете, что сайт магазина бытовой техники предлагает скидку 50 или 70%, посмотрите, что это за сайт. Сайты-дублеры бывают даже у крупных сетевых магазинов по продаже электроники. Если в строке дополнительная цифра, буква, точка - значит, это сайт-дублер. Также обратите внимание на отзывы покупателей и дату регистрации сайта. Сайты-дублеры существуют два-три месяца. Потом их блокируют», - пояснил Дмитрий Борников.

«Главный совет - сначала потрогайте товар, потом перечисляйте денежные средства», - сказал полицейский и отметил, что мошенники пробрались даже на крупные маркетплейсы: «Человек заказывает бытовую технику, а с ним связывается продавец, который сообщает, что товар закончился и предлагает за предоплату привезти такой же со склада. В итоге - ни товара, ни денег, а потом выясняется, что продавец использовал при регистрации на площадке чужие паспортные данные».

Летом много эпизодов мошенничества связано с планированием отдыха. «Люди бронируют отель, находят хорошие предложения с предоплатой в интернете. А это оказывается сайт-дублер. Через пару недель сайта уже не существует, а человек остается без номера и без денег», - рассказал полицейский.

ВАЖНО
Иногда жертвами злоумышленников становятся дети. Преступники выясняют, что сим-картой пользуется ребенок, представляются коллегами или знакомыми мамы или папы и просят ребенка сообщить им данные банковских карт родителей - якобы это необходимо для работы. Другой вариант - предлагают купить игру или компоненты игры. Такие случаи были и в Псковской области.

Не только онлайн

Несмотря на то, что дистанционные мошенничества сейчас преобладают, некоторые представители преступного мира продолжают «работать» по старинке и пытаться под разными предлогами попасть в квартиры людей.

«Очные мошенничества чаще всего совершают «гастролеры» - аферисты, которые переезжают из региона в регион. Они подкарауливают пожилых людей, разными способами пытаются попасть в квартиру. Чаще работают в паре. Поэтому иногда пострадавшие не понимают, что имели дело с двумя мошенниками. Один отвлекал, другой - искал деньги и ценные вещи», - рассказал полицейский.

Что делать?

Не хранить дома крупные суммы денег. Также можно установить в доме, в квартире видеонаблюдение или даже муляж видеокамеры с табличкой «Ведется видеонаблюдение». Это отпугнет злоумышленников.

«Пострадавшими чаще являются одинокие пенсионеры. А им иногда не хватает человеческого общения, и этим пользуются мошенники. Поэтому если у вас есть пожилые родители - чаще звоните им!» - посоветовал полицейский.

Одним словом, мошенники могут встретиться, где угодно, и придумать историю, которая введет в заблуждение даже самого острожного человека. Поэтому в любых ситуациях не стоит терять бдительность.

Светлана Синцова

Фото пресс-службы УМВД по Псковской области

Теги: #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как обходитесь без горячей воды в период отключения?
В опросе приняло участие 123 человека
08.08.2024, 11:280 Страдающий деменцией пожилой мужчина в вельветовых брюках пропал в Великих Луках 08.08.2024, 11:190 Новые для России клещевые паразиты вызывают у псковичей сыпь и пятна 08.08.2024, 11:110 ТОС в Пыталово обновил лестницу и подходы к сараям жильцов 08.08.2024, 11:020 «Эхономика»: Аркадий Мурылев о защите прав псковских предпринимателей
08.08.2024, 10:550 Школьники в Пскове войдут 1 сентября в обновленные образовательные учреждения — Геннадий Иойлев 08.08.2024, 10:460 «Рыба — качественная»: Роспотребнадзор отчитался о проверках морепродуктов на полках псковских магазинов  08.08.2024, 10:370 «Вам позвонят!»: как мошенники обманывают псковичей 08.08.2024, 10:260 «Зверье мое»: Что нужно знать о морских свинках. ВИДЕО
08.08.2024, 10:150 Яблочный турнир и фолк-коллективы ждут псковичей на первой ярмарке «Лешуга» 08.08.2024, 10:060 Всемирный день кошек отмечают 8 августа 08.08.2024, 09:580 Житель Псковской области лишился свободы из-за отказа выполнять общественно полезные работы 08.08.2024, 09:490 Рассрочку предлагают сделать бесплатной
08.08.2024, 09:400 Жилой дом горел в Невеле из-за небезопасной эксплуатации газового оборудования 08.08.2024, 09:300 Свыше 30% работающих псковичей гуляют в обеденное время — опрос 08.08.2024, 09:151 Российские школьницы научатся обороне в рамках заменившего ОБЖ предмета 08.08.2024, 09:000 Проверять и уничтожать подозрительные посылки разрешат транспортным компаниям
08.08.2024, 08:402 Дворники и учителя получают самые низкие зарплаты в России 08.08.2024, 08:200 О самых частых проблемах со зрением рассказал детский офтальмолог 08.08.2024, 08:000 Ремонт в Родинской средней школе завершат к новому учебному году 08.08.2024, 07:400 80% загородных домов строятся с использованием ипотеки
08.08.2024, 07:201 Мошенники крадут личные данные россиян при помощи «ускорителей» YouTube 08.08.2024, 07:000 Росстат назвал продукты, которые подешевели в России за неделю 07.08.2024, 22:390 Срочный сбор гуманитарной помощи для жителей Курска стартовал в Псковской области 07.08.2024, 22:000 Как избежать драки на свадьбе, рассказала эксперт
07.08.2024, 21:400 Карьеры по добыче песка и ивы выявили на сельхозземлях в Новоржевском округе 07.08.2024, 21:361 Инфляция в России с 30 июля по 5 августа оказалась нулевой 07.08.2024, 21:360 Три пассажирки пострадали при наезде автомобиля на дерево в Пустошкинском районе 07.08.2024, 21:200 Скорость движения ограничат 8 августа на участке трассы Р-23 в Ленобласти
07.08.2024, 21:140 Движение транспорта по проспекту Энтузиастов ограничат в Пскове 07.08.2024, 21:000 Возможность пересдать ЕГЭ должна сохраниться в 2025 году, заявили в Совфеде 07.08.2024, 20:530 Умер актер из фильма «Тихий Дон» Крашенинников 07.08.2024, 20:400 Автограф-сессию с самбистом проведут в Пскове на закрытии марафона «Сила России»
07.08.2024, 20:200 Каждый второй родитель в Пскове считает, что подростки должны подрабатывать — опрос  07.08.2024, 20:160 Густой туман опустится на Псковскую область 8 августа 07.08.2024, 20:000 Социальный вклад для малоимущих хотят увеличить 07.08.2024, 19:400 Футболисты «Луки-Энергия» 10 августа встретятся с командой «Енисей-2» на стадионе «Экспресс»
07.08.2024, 19:280 Умер бывший ведущий телеигры «Форт Боярд» 07.08.2024, 19:200 Второй выпуск тревел-шоу Псковского музея выйдет 8 августа 07.08.2024, 19:000 Праздничное семейное мероприятие «Спасибо за всё» пройдет в Пскове 14 августа 07.08.2024, 18:430 Выставка Сергея Сиренко открылась в Пскове
07.08.2024, 18:402 Псковский облсовпроф готовится к подписанию соглашения о работе на выборах 07.08.2024, 18:300 Проголосовать за установку интернет-вышки могут жители деревень Псковской области 07.08.2024, 18:200 Локнянский округ и Куньинский район получили дополнительные средства на благоустройство 07.08.2024, 18:160 «Зверье мое»: Что нужно знать о морских свинках
07.08.2024, 18:152 В Пскове водитель Chevrolet Aveo получила ушиб руки в ДТП возле гипермаркета 07.08.2024, 18:131 Регистрация на патриотический форум «Мы помним» открыта в Псковской области 07.08.2024, 18:100 Юрисконсульт рекомендована к назначению на пост мирового судьи в Великих Луках 07.08.2024, 18:010 «Эхономика»: Новый регоператор по обращению с ТКО о путях выхода Псковской области из мусорного кризиса. ВИДЕО
07.08.2024, 17:530 Сотрудницу великолукской компании придавило тяжелым предметом, женщине диагностировали переломом таза 07.08.2024, 17:470 Учреждена медаль «За заслуги перед Новоржевским муниципальным округом» 07.08.2024, 17:403 Доносы на пьяных водителей: «за» и «против» 07.08.2024, 17:360 Главврач Псковского перинатального центра Мария Грищук стала гостем программы «Беседка». ВИДЕО
07.08.2024, 17:270 Женщина и две пассажирки пострадали в ДТП в Невельском округе 07.08.2024, 17:213 2 млн рублей заплатит МВД за помощь в раскрытии похищения великолукских детей в 2007 году 07.08.2024, 17:120 Билеты на предпоказ мультфильма «Ози: Голос джунглей» разыгрывает радио ENERGY в Пскове 07.08.2024, 17:050 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 7 августа
07.08.2024, 16:561 Сотрудница Судебного департамента Псковской области травмировала ногу, поднимаясь по лестнице 07.08.2024, 16:470 Флагманы региона: как модернизируют службу занятости в Великих Луках 07.08.2024, 16:400 Стартовые подарки дарят беременным псковичкам при обращении в женскую консультацию  07.08.2024, 16:310 300 членов профсоюзов побывали на базах отдыха Псковской области за полгода
07.08.2024, 16:230 Более 1100 случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю 07.08.2024, 16:130 В Пскове изменят расположение одного из пешеходных переходов 07.08.2024, 16:041 Клиенты МТС в Псковской области смогут увидеть, куда утекли их персональные данные 07.08.2024, 15:540 Сергей Пайст: Площадки для сбора ТКО необходимо привести в соответствие с нормами
07.08.2024, 15:506 Пскович заплатит 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ в комментариях  07.08.2024, 15:440 Первенство Северо-Запада по футболу пройдёт в Пскове 07.08.2024, 15:380 Двоих 19-летних пассажирок госпитализировали в результате ДТП в Пустошкинском районе 07.08.2024, 15:280 Россияне доверяют финансовым советам банков, но учитывают мнение близких — опрос
07.08.2024, 15:250 С каждым годом возраст первородящих женщин увеличивается – главврач Псковского перинатального центра 07.08.2024, 15:220 Победители фотоконкурса на ПЛН получили призы от «Молочных продуктов Пушкиногорья» 07.08.2024, 15:180 Мужчина в Островском районе пытался откупиться от ответственности за дачу взятки 07.08.2024, 15:111 Голый мужчина гулял по солнечному Пскову утром
07.08.2024, 15:000 Андрей Вышкворкин: Повторений «мусорного коллапса» в Псковской области быть не должно 07.08.2024, 14:480 Россиянина осудили за избиение до смерти мужчины, который напал на его сотрудницу 07.08.2024, 14:420 IX Спартакиада пенсионеров пройдет в Псковской области в конце августа 07.08.2024, 14:380 Более 50 иногородних сотрудников уже привлекли на предприятия Псковской области благодаря федеральному проекту
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru