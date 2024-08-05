Общество

«Вам позвонят!»: как мошенники обманывают псковичей

«Доброе утро! С Егоровым общались?» - такое сообщение получил коллега на прошлой неделе от нашего директора. Точнее - с одноименного аккаунта в Телеграме. Мошенническая схема, когда приходят сообщения якобы от руководителя с просьбой пообщаться с третьим лицом, уже давно известна и довольно распространена. Тем не менее, случаи, когда псковичи попадаются в такие ловушки и «помогают следствию» собственными денежными средствами, нередки.

Надо отдать должное аферистам: сценарии того, как изъять у людей сбережения, обновляются чуть ли не каждую неделю. О том, сколько похитили мошенники у псковичей за полтора года, какими способами они выманивают деньги и как можно этому противостоять, Псковской Ленте Новостей рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Псковской области старший лейтенант полиции Дмитрий Борников.

Статистика мошенничества пугающая. В прошлом году в Псковской области было зарегистрировано 2 955 эпизодов, в ходе которых злоумышленникам удалось похитить у жителей региона 494 млн рублей. В этом году количество таких преступлений растет. Только за первое полугодие их 1700. Ущерб составил 210 млн рублей.

«Из 1700 пострадавших только треть - пенсионеры», - отметил Дмитрий Борников.

Мошенники научились обманывать не только доверчивых в силу возраста пожилых, но и молодых работающих людей, в том числе, финансово грамотных. Просто к ним находят другие подходы.

Какие схемы сейчас наиболее распространены?

«Вам позвонят из ФСБ»

Начнем со свежего случая с моим коллегой, который получив сообщение с фейковой страницы, понял, что доброго утра ему пожелал совсем не директор. Но продолжил общение - не смог отказать себе в удовольствии потроллить мошенника и терпеливо выслушал легенду о том, что кто-то «сливает данные сотрудников», «ситуация серьезная», «назначена проверка» и нужно пообщаться с Егоровым, который, само собой, является «сотрудником ФСБ». После этого коллеге позвонили с незнакомого номера. Общение с элементами запугивания было таким долгим и нудным, что он прервал разговор, спросив у собеседника, в каком тот звании.

«Чувак сорвался на цитате великого Владимира Семёновича Высоцкого: «Капитан, никогда ты не будешь майором!» - рассказал потом коллега. Мошенник, догадавшийся, что над ним издеваются, внезапно заговорил на более привычном для него языке - матом вперемешку с угрозами.

Оперуполномоченный ОБК пояснил, что случаи, когда злоумышленник создают точно такой же аккаунт, как у руководителя организации либо взламывают его реальный аккаунт и пишут сотрудникам о том, что им позвонят представители спецслужб, - нередки. Причем, разговор с «фсбшником» обычно является только второй частью длинного спектакля, цель которого - запугать и вымотать жертву, чтобы она уже ничего не соображала от усталости и стресса.

«Человеку сообщают о грозящем уголовном деле или о кредитах, которые берут от его имени, а затем переключают на службу безопасности банка или другого «финансиста». Тот выясняет, карты каких банков имеются, сколько средств на счете, и под предлогом помощи органам заставляют зайти в личный кабинет банка, взять кредит и перевести деньги на другой счет», - пояснил полицейский.

Что делать?

Если по телефону вам сообщают что-то тревожное, угрожающее - положите трубку. Обсудите ситуацию с коллегами, с родными, посмотрите информацию в интернете, сразу не предпринимайте никаких действий.

«Заканчивается действие сим-карты»

В последнее время участились случаи звонков якобы от компаний - операторов мобильной связи. «Вам звонят с незнакомых номеров, представляются сотрудниками сотового оператора и сообщают, что заканчивается действие сим-карты. Причем, чтобы его продлить, в офис приходить не нужно. Необходимо всего-навсего продиктовать код из СМС. Код приходит с портала Госуслуг, однако человек не замечает этого и диктует его мошенникам», - рассказал Дмитрий Борников.

Таким образом злоумышленники получают пароль в личный кабинет гражданина на Госуслугах, узнают его кредитный потенциал и берут на его имя микрозаймы - ссуды до 30 тысяч рублей, которые выдаются на короткий срок под большой процент. Пострадавший узнает об этом только через пару месяцев, когда ему начинают приходить письма о задолженности.

Что делать?

Писать заявление в полицию. Такая ситуация не безнадежна: «Мы разбираемся. Узнаем, что до получения писем был звонок. Определяем, что визит на Госуслуги был с другого устройства. И микрофинансовая организация уже не взимает с человека денежные средства».

«Переведите деньги на безопасный счет»

Другой популярный вид мошенничества - вам звонят с незнакомого номера, представляются сотрудниками безопасности банка и сообщают, что злоумышленники воспользовались вашими личными данными и берут на вас кредит. И, чтобы этого не допустить, вам необходимо самим отправить заявку на кредит в этом же банке, получить эти деньги и положить их на безопасный счет, который будет открыт на ваше имя в другом банке.

«От подобных мошеннических схем чаще всего страдают пенсионеры. Но от этого не застрахованы и более молодые люди», - сказал полицейский.

И указал еще на одну тревожную тенденцию: «Раньше мошенники пытались отобрать все деньги, которые у вас есть. Сейчас им этого мало - они заставляют человека брать кредиты».

Что делать?

Запомнить, что сотрудники служб безопасности банков никогда не звонят клиентам. Если вы лично возьмете кредит в банке и переведете эти деньги мошенникам, вернуть денежные средства будет сложно.

Но полиция взаимодействует с банками и иногда успевает предотвратить подобные преступления. «Иногда сотрудники кредитных организаций сообщают, что пришла бабушка, хочет взять кредит, не объясняет с какой целью, и при этом ей все время кто-то звонит. Мы приходим в банк, и в ходе разговора с пожилой женщиной, выясняется, что она стала жертвой мошенников», - рассказал полицейский.

«Вложите сто - получите триста тысяч!»

Часто для обмана злоумышленники создают сайты, которые сложно отличить от настоящих сайтов брокерских компаний, и предлагают инвестировать свои деньги под очень высокий процент. Такая реклама встречается в соцсетях, в онлайн-играх.

«Человек переходит по ссылке и оставляет контактные данные. С ним связываются в мессенджере и предлагают перевести денежные средства на брокерский счет. Например, 100 тысяч рублей. Для жертвы создается личный кабинет на сайте, где можно видеть, как растут его денежные средства. Через некоторое время предлагают увеличить вклад - внести 500 тысяч. Если таких денег нет, предлагают взять кредит, убеждая, что доход позволит не только быстро его погасить, но и разбогатеть. Многие ведутся на это», - отметил полицейский.

Что делать?

Не гнаться за «халявой»: обещание высокого дохода за короткий срок должно насторожить.

«Купите со скидкой 50%»

Случай из жизни. Знакомая рассказала, как «чуть было не подарила мошенникам 80 тыс. рублей». «За пару дней до «очередного 18-летия» мне на почту стали сыпаться предложения от разных магазинов и компаний, присылали бонусы, скидки и прочие якобы подарки. Дело вполне привычное, так что я не удивилась, получив заманчивое письмо от известного магазина по продаже бытовой техники с предложением купить что-то из каталога со скидкой 50%. Половинная стоимость – это очень щедро, особенно если выбрать что-то дорогое. И мне бы насторожиться, но я решительно рванула на шоппинг. Однако при попытке купить товар за 80 тысяч рублей, смс-код о подтверждении пришел только с третьей попытки, причем там была указана совершенно другая сумма. Мозг наконец-то заработал», - рассказала псковичка.

Что делать?

«Если видите в интернете, что сайт магазина бытовой техники предлагает скидку 50 или 70%, посмотрите, что это за сайт. Сайты-дублеры бывают даже у крупных сетевых магазинов по продаже электроники. Если в строке дополнительная цифра, буква, точка - значит, это сайт-дублер. Также обратите внимание на отзывы покупателей и дату регистрации сайта. Сайты-дублеры существуют два-три месяца. Потом их блокируют», - пояснил Дмитрий Борников.

«Главный совет - сначала потрогайте товар, потом перечисляйте денежные средства», - сказал полицейский и отметил, что мошенники пробрались даже на крупные маркетплейсы: «Человек заказывает бытовую технику, а с ним связывается продавец, который сообщает, что товар закончился и предлагает за предоплату привезти такой же со склада. В итоге - ни товара, ни денег, а потом выясняется, что продавец использовал при регистрации на площадке чужие паспортные данные».

Летом много эпизодов мошенничества связано с планированием отдыха. «Люди бронируют отель, находят хорошие предложения с предоплатой в интернете. А это оказывается сайт-дублер. Через пару недель сайта уже не существует, а человек остается без номера и без денег», - рассказал полицейский.

ВАЖНО

Иногда жертвами злоумышленников становятся дети. Преступники выясняют, что сим-картой пользуется ребенок, представляются коллегами или знакомыми мамы или папы и просят ребенка сообщить им данные банковских карт родителей - якобы это необходимо для работы. Другой вариант - предлагают купить игру или компоненты игры. Такие случаи были и в Псковской области.

Не только онлайн

Несмотря на то, что дистанционные мошенничества сейчас преобладают, некоторые представители преступного мира продолжают «работать» по старинке и пытаться под разными предлогами попасть в квартиры людей.

«Очные мошенничества чаще всего совершают «гастролеры» - аферисты, которые переезжают из региона в регион. Они подкарауливают пожилых людей, разными способами пытаются попасть в квартиру. Чаще работают в паре. Поэтому иногда пострадавшие не понимают, что имели дело с двумя мошенниками. Один отвлекал, другой - искал деньги и ценные вещи», - рассказал полицейский.

Что делать?

Не хранить дома крупные суммы денег. Также можно установить в доме, в квартире видеонаблюдение или даже муляж видеокамеры с табличкой «Ведется видеонаблюдение». Это отпугнет злоумышленников.

«Пострадавшими чаще являются одинокие пенсионеры. А им иногда не хватает человеческого общения, и этим пользуются мошенники. Поэтому если у вас есть пожилые родители - чаще звоните им!» - посоветовал полицейский.

Одним словом, мошенники могут встретиться, где угодно, и придумать историю, которая введет в заблуждение даже самого острожного человека. Поэтому в любых ситуациях не стоит терять бдительность.

Светлана Синцова

Фото пресс-службы УМВД по Псковской области