Общество

Карьеры по добыче песка и ивы выявили на сельхозземлях в Новоржевском округе

Выявлены нарушения земельного законодательства на участке сельскохозяйственного назначения в Псковской области. На территории обнаружены карьеры и прогрессирующее зарастание сорной растительностью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В конце июня 2024 года Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора провело выездное обследование земельного участка сельскохозяйственного назначения. Площадь участка в Новосокольническом округе составляет 1494,18 га.

В результате контрольного мероприятия инспектор ведомства выявил на участке два заброшенных карьера по добыче песчаной смеси. Их глубина достигает пяти метров, а площадь составляет 1,3 и 1 га. Поверхность земельного участка имеет техногенный рельеф и перепады по высоте, а верхний плодородный слой почвы почти полностью отсутствует. На оставшейся площади земельный участок зарастает многолетней сорной и на площади более 45% древесно-кустарниковой растительностью (береза, сосна, ива и другие деревья) высотой от 0,5 м до 10 м.

В соответствии со статьёй 66 федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном и муниципальном контроле в Российской Федерации» управление готовит пакет документов в отношении владельца земельного участка с целью организации проведения внеплановой выездной проверки при условии согласования ее проведения органами прокуратуры.