Общество

Вечерний авиарейс Москва — Псков отменили после нескольких переносов

Авиарейс А4 7035 A Москва — Псков, который должен был вылететь 8 августа в 19.00, несколько раз перенесли, а потом и вовсе отменили в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пассажиры воздушного судна.

Фото: Денис Бычков / «ВКонтакте»

«Решил слетать к родителям 8 августа в 19.05... После нескольких переносов и неизменных извинений в 22.00 повезли к самолёту, рассадили, продержали час, и капитан воздушного судна объявил, что буксировщик повредил стойку шасси, и лететь невозможно. Выгрузили», - рассказал один из пассажиров.

По его словам, далее пассажиры ожидали вылет. В 00.30 их начали транспортировать в отель несколькими такси. В 3.00 был объявлен обратный трансфер, а вылет был назначен на 5.00. Вылет должен был состояться в 7.00, однако и его позже отменили.

Пассажирам предложили вернуть билеты.

Как сообщается на сайте международного аэропорта «Внуково», следующий рейс Москва - Псков вылетел 9 августа в 8.00 по расписанию и уже совершил посадку.