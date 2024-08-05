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Общество

Четыре псковички готовятся представить регион в финале конкурса «Миссис Россия»

09.08.2024 10:33|ПсковКомментариев: 0

Четыре псковички готовятся представить регион в финале конкурса «Миссис Россия» 11 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в дирекции конкурса «Миссис Псков».

Фото здесь и далее: официальный паблик конкурса «Миссис Россия / Миссис Москва» в социальной сети «ВКонтакте»

Участницы находятся на фестивале уже шесть дней. Каждый день девушки принимают участие в мастер-классах и различных активностях, которые наполняют их новыми знаниями и эмоциями, отметили организаторы регионального конкурса красоты.

Конкурсантки поучаствовали в поэтическом вечере, на котором читали стихотворные произведения, выбранные заранее. В Москва Сити для них организовали женский тренинг от президента фонда «Планета женщин» Аллы Маркиной. Насыщенные мероприятия проводятся регулярно в сопровождении с фотосессиями и видеосетами.

В официальном паблике проекта началось народное голосование «Миссис Россия-2024». Каждый может поддержать и проголосовать за псковичек: 

  • №6 – Валерия Домбровская (Великие Луки),
  • №12- Кристина Ларченко (Псков),
  • №19 – Евгения Морозова (Псков),
  • №28 – Анастасия Сичкаренко (Псков).

Напомним, финал фестиваля состоится 11 августа в Москве в фольклорном центре Людмилы Рюминой. Фестиваль организует фонд материнства и детства «Планета женщин» под руководством бессменного президента – Аллы Маркиной.

Теги: #Акваполис #миссис псков #миссис Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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