Общество

Михаил Ведерников поздравил Печорский округ с годовщиной освобождения

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Печорского муниципального округа с 80-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Поздравление он написал в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Мы чтим мужество бойцов и командиров Красной армии, которые победили в борьбе за свободу Печорской земли летом 1944 года. Важно, что сегодня жители многое делают для сохранения памяти о Великой Отечественной войне, благоустраивают воинские захоронения и проводят военно-патриотическую работу с молодёжью. Такие инициативы всегда будем поддерживать! Желаю всем крепкого здоровья, мирного неба над головой, счастья и благополучия!» - сказал губернатор.

Напомним, сегодня на братском захоронении «Скорбящая мать» пройдет митинг, заупокойная лития и возложение цветов.