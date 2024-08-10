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Общество

Михаил Ведерников поздравил Печорский округ с годовщиной освобождения

11.08.2024 10:01|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Печорского муниципального округа с 80-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Поздравление он написал в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Мы чтим мужество бойцов и командиров Красной армии, которые победили в борьбе за свободу Печорской земли летом 1944 года. Важно, что сегодня жители многое делают для сохранения памяти о Великой Отечественной войне, благоустраивают воинские захоронения и проводят военно-патриотическую работу с молодёжью. Такие инициативы всегда будем поддерживать! Желаю всем крепкого здоровья, мирного неба над головой, счастья и благополучия!» - сказал губернатор.

Напомним, сегодня на братском захоронении «Скорбящая мать» пройдет митинг, заупокойная лития и возложение цветов. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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