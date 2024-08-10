Общество

Легкий пар: венчаем вениками

Псковская Лента Новостей совместно с баней «Гельдт» продолжает рубрику «Легкий пар» о нюансах банных традиций. Сегодня поговорим о вениках: в чем особенности веников из разных деревьев, какую пользу они в себе несут и как выбрать правильный веник.

Венчаем вениками

В бане веник – главный атрибут. Его задача не просто разгонять пар и хлестать распаренное тело. Его роль намного важнее и деликатнее. О тонкостях выбора и работы с веником рассказала пар-мастерица бани «Гельдт» Дарья Кольцова.

Чтобы разобраться в этом банном аксессуаре, следует начать с самого дерева, ветви которого и используют для заготовления банных веников.

Береза

Веник, связанный из молодых березовых веточек с нежными листиками, – самый популярный. Почему? На это есть ряд причин – максимальная доступность. Береза растет быстро, и это одно из самых распространенных деревьев на Псковщине. Имеет нежный аромат, который прекрасно держится на теле после бани.

Березовый веник:

оказывает противовоспалительное и ранозаживляющее действие;

снимает боль в суставах;

незаменим для людей с проблемами дыхания.

А еще им легко парить, он легкий, пушистый и мягкий.

Дуб

Могучее дерево не даром таким называется. Дубовые листы богаты танидами и танинами. Эти вещества оказывают:

вяжущее, антисептическое и противовоспалительное действие;

влияют на сужение пор;

подавляют деятельность потовых желез.

А еще дубовые веники – самые прочные и отлично подходят для многократного парения.

Можжевельник

Настоящий северный лекарь! Этот веник особенно любят в осенне-зимний период. Смолы и эфиры, содержащиеся в можжевеловых ветках, оказывают противобактериальный эффект, а колючие иголочки при парении прекрасно стимулируют кровообращение.

Такой веник:

снимет скованное ощущение при растяжении и обострении ревматизма;

поможет снять заложенность носа и облегчит дыхание.

Только подготовленный банщик по-настоящему оценит этот веник.

Липа

О, этот аромат ни с чем не спутаешь! Липа имеет сладковатый аромат и большое количество полезных качеств:

облегчает состояние при хронических бронхитах, простудных заболеваниях;

мягкие листья и веточки оказывают самый нежный, деликатный массаж на тело.

Липовым веничком полезно пропарить ребенка, а отвар, который получается при замачивании веника, прекрасно послужит тоником после бани – просто окатите все тело теплой ароматной водой и наслаждайтесь пользой баньки.

Эвкалипт

Это дерево не растет на территории Псковской области, да и вообще на большей части России. Эвкалипт – растение южное. Его причудливые продолговатые листочки имеют колоссальный эффект:

масло эвкалипта – это мощнейший иммуномодулятор;

снимает головную боль и заложенность носа;

обеззараживает помещение парной;

моментально расслабляет и снимаем нервное напряжение.

Чтобы поход в баню запомнился, псковичам и гостям города рекомендуют индивидуальное парение именно с эвкалиптовым веником.