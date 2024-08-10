Общество

Полезные свойства меда перечислила эксперт

Мед — один из самых древних продуктов, известных человечеству. Упоминания о меде встречаются в мифологии, религиозных текстах и археологических находках. Мед — не просто лакомство, он имеет большое количество полезных свойств, отметила научный сотрудник отдела Кавказа Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, преподаватель университета «Синергия» Танзила Чабиева.

«Свойства меда имеют широкий спектр своего воздействия на организм человека. В состав меда входят полифенольные соединения, обладающие антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Мед помогает организму в защите от хронического воспаления, его употребляют для профилактики рака, сахарного диабета и атеросклероза. Зачастую мед применяют в противовирусных и противопаразитарных целях», - рассказала эксперт.

Мед является источником природной энергии, способствует укреплению иммунной системы, улучшает пищеварение, обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, пишет RuNews24.ru.

Мед положительно влияет на уровень холестерина, снижает артериальное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Он также способствует поддержанию зрения, защищает клетки от свободных радикалов и улучшает общее состояние организма.

Однако стоит помнить, что мед — это высококалорийный продукт, поэтому его употребление должно быть умеренным.