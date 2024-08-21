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Общество

Музеи в Пскове будут недоступны для посещения 21 августа из-за аварийных работ

21.08.2024 11:06|ПсковКомментариев: 0

В связи с проведением аварийных работ на электроподстанции и вынужденным отключением света сегодня, 21 августа, с 11:00 до 16:00 Поганкины палаты, Картинная галерея и Палаты у Сокольей башни будут недоступны для посещения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В связи с этим сборная экскурсия по Поганкиным палатам, которая была заявлена сегодня в 15:00, не состоится. Все, кто планировал посетить данную экскурсию, могут перенести запись на другую дату.

Теги: #Псковский музей-заповедник #аварийные службы
Источник: Псковская Лента Новостей
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