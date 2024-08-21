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Общество

Безопасный переезд, или как найти свой дом в столице

23.08.2024 11:14|ПсковКомментариев: 0

Начать новую жизнь, продвинуться по карьерной лестнице, определить ребёнка в престижный вуз — для всего этого из года в год наши друзья и знакомые перебираются в столичный регион. А нам, оставшимся, только прилетают весточки от них — «зарплата выше», «климат мягкий», «в мегаполисе, оказывается, чисто». И вот прекрасное далеко уже кажется вполне реальным и для нас. До решения — переезжаю! — осталось только закрыть внутренние возражения. Чтобы вам было легче это сделать, мы собрали топ пугающих мифов о переезде в другой город — а развенчать их нам поможет наша землячка Евгения Вдовиченко. 

 

Евгения уже 11 лет живёт с московской пропиской, уехала из дома, когда ей только-только исполнилось 25. Говорит, что отправлялась в Москву за мечтой «налегке», ничего не продумывая заранее. 

«В Москву ехала за новой работой, так как в родном городе расти было некуда. Я работала на самом крутом местном телеканале и ожидала, что в столице у меня будет миллион возможностей, особенно привлекала перспектива поучиться у настоящих профи», — рассказывает Евгения. 

Сейчас ее мечта стала реальностью. У девушки есть хорошая работа, которую при необходимости можно выполнять «на удалёнке». Есть квартира — в ипотеке, но зато своя. И вот что Евгения думает о самых популярных мифах-«страшилках» о Москве — после того, как на своём опыте прочувствовала все реалии переезда.

МИФ №1 Москва это дорого

Е.В.: Это как посмотреть, в некоторых местах цены очень даже приемлемые. А то, что дороже, здесь с лихвой перекрывается зарплатой. Хотя, когда ты только переехал, твой заработок может быть очень скромным. 

Миф №2 Очень сложно найти работу, ты там никому не нужен

Е.В: Я думаю, что работа в Москве найдётся каждому. Большой город — это множество компаний, предприятий, фирм, и везде нужны люди. Да, вполне может получиться, что первая работа окажется не самой удачной: возможно, сначала у тебя будет не самая высокая зарплата и не самый удобный график. Но работа точно найдётся — а дальше будет рост. И тогда уже ты сможешь выбирать, что выгодней. Причем, сегодня в столице можно найти работу буквально в двух шагах от дома — даже в собственном дворе! Это — характерная черта той же Новой Москвы, жилые районы которой возводятся вместе с объектами социальной инфраструктуры. И для этой инфраструктуры необходимы рабочие руки — очень много рабочих рук. Например, только в районах, которые застраивает ГК «А101» и где на сегодняшний день живет более 150 тысяч человек, уже создано почти 10 тысяч рабочих мест. Там работает более 1200 коммерческих предприятий, и постоянно открываются новые — только за последние три месяца в этих районах было зарегистрировано более 150 фирм и компаний. Они занимаются торговлей продуктами питания и промтоварами, оказывают сервисные услуги, открывают предприятия общепита, медицинские центры, салоны красоты, фитнес-центры, зоомагазины и другие заведения, необходимые для создания комфортной среды обитания местных жителей. И там сегодня хватает вакансий для представителей множества профессий и специальностей. Я регулярно пересекаюсь с ГК «А101» по работе — так что, информация у меня, что называется, из первых рук.  

Миф №3 Город тесный, транспорт перегружен

Е.В.: Город скорее большой, чем тесный. Москва очень логичная, как только поймёшь эту логику, начнёшь ориентироваться. Бывают часы пик, но транспорт очень хорошо работает и часто ходит. Дикого перегруза я не замечаю — пару часов утром, пару часов вечером. Это нормальная история. Поезда в метро ходят каждые 2 минуты. И сеть станций метрополитена активно расширяется, охватывая все новые районы. Только в Новой Москве в этом году появится десяток новых станций — причем, они, как правило, располагаются на старых ветках. Например, новомосковский район «Прокшино» получил одноименную станцию на самой старой московской ветке — на красной, Сокольнической линии. По ней дорога до Большого театра без всяких пересадок занимает меньше 40 минут — быстрее, чем из ряда районов внутри МКАД. Кстати, на этой же ветке расположены полтора десятка крупнейших вузов страны, в том числе и такие престижные, как МГУ, МГИМО, университет Патриса Лумумбы. И это очень актуально для приехавших в Москву на учебу и для семей с детьми. 

Не стоит списывать со счетов и наземный, в том числе и личный, транспорт. Из того же «Прокшино» до Киевского шоссе — всего пять минут езды, а до аэропорта Внуково — не больше пятнадцати. Так что, грамотно выстроенная логистика вокруг новых жилых районов даёт их жителям массу преимуществ.

Миф №4 Плохая экология

Е.В: А как ее оценивать, на запах? Странно (смеётся). Воздух как воздух, ты не задыхаешься. И, кстати, в Москве нет дыма от лесных пожаров, как это каждым летом бывает в некоторых «зеленых» регионах, где вокруг «экологически чистая» тайга. Кроме того, здесь достаточно парков и зелёных островков в шаговой доступности. Многие новостройки уже на стадии проектирования стараются гармонично вписывать в парковый ландшафт. В том же «Прокшино» под рукой у жителей — и лесопарковая территория, и красивейший пруд. На территории района можно встретить и многолетние дубы, и ивы, и кипарисы, и ливни спирей, и шары гортензий — причем, цветение в зелёной зоне не прекращается весь тёплый сезон года. Принцип «Природа - в каждый двор», которым руководствуется застройщик, подарил жителям 15 гектаров озеленения внутри района, 15 тысяч кустарников и деревьев. И все это — не только в парках и на бульварах, но и действительно в каждом дворе! Кстати, почти во всех дворах Прокшино можно найти лежаки, с которых особенно удобно любоваться этим «бесконечным цветением». Лежишь — и с трудом веришь, что живешь в шумном мегаполисе.

Миф №5 Квартиры стоят баснословно дорого

Е.В.: Квартиры стоят дорого, да. Хотя всегда можно поискать более или менее доступные варианты. Например, ближнее Подмосковье, где я купила квартиру примерно за те же деньги, что и мой брат в нашем родном городе — хотя он и далеко не «миллионник». Много интересных предложений можно найти и в той же Новой Москве. Например, в «Прокшино» стоимость студии стартует от 7,3 млн рублей, а у «двушки» на стадии строительства — от 10 млн рублей. И это жильё с московской пропиской! 

Советы на перспективу

В отзовиках и на форумах в Интернете можно найти множество лайфхаков для переезжающих — и некоторые из них действительно помогут в решении многих проблем на старте московской жизни:

- Озаботиться поиском работы ещё до переезда. Собеседования сейчас легко пройти онлайн. А в случае необходимости, будет время подтянуть навыки, чтобы получать зарплату выше.   

- Не продавать жилье в родном городе сразу. Целесообразно сначала пожить в Москве: снять квартиру, прицениться к ипотеке, посмотреть столичные районы, оценить их транспортные возможности. 

- Перед переездом накопить «подушку безопасности» на первые месяцы — по возможности, не меньше 300-400 тысяч рублей. Они пригодятся на оплату временного жилья, питания и передвижений на время поиска работы. А также помогут сохранить спокойствие, если что-то пойдет не по плану.

- Заранее зарегистрироваться на сайте Mos.ru. Там можно оформить все необходимые документы: от полиса медицинского страхования до прописки. Дела точно пойдут быстрее, плюс вы избавитесь от бюрократии на местах.  

- Подбирайте жилье, исходя из расположения работы, школы или детского сада. Грамотная логистика сократит время на дорогу на час-полтора в день. Особое внимание обратите на новые районы, построенные в соответствии с аббревиатурой «КОТ» — комплексное освоение территории. Это — своего рода гарантия, что рядом с вашим жильем будут находиться поликлиника, школа и представительства муниципальных служб.

Теги: #жилье #переезд
Источник: Псковская Лента Новостей
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