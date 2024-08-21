Общество

Десять многодетный семей в Псковской области получат по 2,5 млн рублей

Подведены итоги регионального конкурса «Многодетная семья года». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

Лучшие были определены участниками регионального Совета по делам многодетных семей на очередном заседании.

В этом году впервые были определены сразу 10 победителей. Все они получат по 2,5 млн рублей на улучшение жилищных условий.

В номинации «Лучшая городская семья» победителями признаны:

Семья Александра и Маргариты Авраменко (Гдов);

Семья Георгия и Екатерины Гребеней (Псков);

Семья Евгения Жданова и Натальи Кондратьевой (Печоры);

Семья Максима и Оксаны Кирея (Опочка);

Семья Евгения и Анны Ковалевых (Великие Луки).

В номинации «Лучшая сельская семья» победителями стали:

Семья Александра и Елены Варгановых (Великолукский район, деревня Переслегино);

Семья Дмитрия и Людмилы Голубковых (Пустошкинский район, деревня Вербилово);

Семья Алексея и Екатерины Константиновых (Куньинский район, деревня Петелино);

Семья Петра и Натальи Ларионовых (Опочецкий район, деревня Запеклево);

Семья Александра и Елены Радомских (Псковский район, деревня Опочицы).

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в этом году в конкурсе смогли участвовать семьи, воспитывающие трех и более кровных несовершеннолетних детей. Ранее заявки могли подать только семьи с пятью детьми и более. Кроме того, увеличено количество победителей конкурса - с одной до пяти многодетных семей в каждой номинации, напомнили в правительстве.

В настоящее время на территории Псковской области проживает более 4 тысяч многодетных семей. На участие в конкурсе 2024 года заявки подали 75 семей.