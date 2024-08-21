Общество

На конкурс «Многодетная семья года» в Псковской области поступило 75 заявок

В правительстве Псковской области прошло восьмое заседание Совета по делам многодетных семей, которое провела первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В рамках Совета рассмотрены заявки и материалы участников и определены победители регионального конкурса «Многодетная семья года».

Напомним, по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в текущем году в конкурсе участвуют семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей (ранее пятерых и более), количество победителей конкурса увеличилось до пяти многодетных семей в каждой номинации «Лучшая городская семья» и «Лучшая сельская семья» (ранее по одной семье), всего будет определено десять победителей, победителям конкурса предоставят сертификаты на единовременную выплату на улучшение жилищных условий в размере 2,5 млн рублей.

В текущем году поступило 75 заявок от семей Псковской области, изъявивших желание участвовать в региональном конкурсе «Многодетная семья года». К конкурсу были допущены 67 многодетных семей: «Лучшая городская семья» — 26 участников; «Лучшая сельская семья» — 41 участник.

Также участники Совета обсудили форму удостоверения многодетной семьи. Председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева ознакомила членов Совета с вариантами удостоверений, подтверждающих статус многодетной семьи в Российской Федерации. Ознакомившись с вариантами, члены совета по итогу выбрали форму удостоверения. Планируется, что первые удостоверения семьям вручат после 15 сентября 2024 года.