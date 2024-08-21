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Легкий пар: женская баня

Костры рябин почти загорелись, сентябрь на носу, а значит высокий банный сезон вот-вот начнется. Что главное в бане? Пар. Кто главный в бане? Пар-мастер. Этот специалист пар изучает, понимает, «ловит» – все для комфорта отдыхающих. По женским дням в бане «Гельдт» роль пар-мастера исполнят Дарья Кольцова. Специально для рубрики «Легкий пар» она рассказала о своей миссии проводника и раскрыла несколько профессиональных секретов.

- Дарья, как вы стали пар-мастером?

- В профессии я уже два года. Обучилась у Марии Воеводиной, это очень известный в нашей сфере специалист, у нее собственная школа, она пишет книги. То есть мастерство перенимала у лучших в своем деле. И сразу после окончания обучения начала практиковать.

В баню я пришла как проводник, так как баня – это поистине целительное пространство. Здесь женщина может отдохнуть, расслабиться, восполнить свой ресурс и обновиться.

Дарья Кольцова.

- В чем вы видите смысл своей работы?

- В бане можно прожить любой переход и настроить своё состояние. В правильной бане обнажается не только тело, но и душа, отбрасываются все роли и снимаются маски. Происходит соединение с собой настоящей. Это и есть главный смысл работы для меня.

Мне нравится видеть, как после бани у женщин сияют глаза и смягчаются черты лица, это говорит о том, что и внутри они стали чуточку расслабленнее и счастливее. А значит они принесут это состояние домой, и счастливых семей станет больше. Мы же все с вами знаем правило: довольная женщина – мир в семье.

- Можете выделить какую-то главную фишку в своем деле?

- И в парной, и после, я люблю взаимодействовать с эфирными маслами. Они помогают восстанавливаться и между парениями, и в целом поддерживать своё здоровье и уровень энергии на высоком уровне. Я выбираю натуральные средства. Особенно в наступающий период межсезонья эфирные масла будут хорошими помощниками для всех нас.

- В чем секрет качественной работы пар-мастера?

- Я считаю, что крайне важно получать удовольствие от того дела, которым ты занимаешься! Только так ты можешь создавать благо и творить любовь вокруг себя. Я следую этому принципу и несу через себя культуру правильной бани.

Уже в сентябре баня «Гельдт» переходит на шестидневный режим работы. А значит что и мужских и женских дней будет достаточно, чтобы прочувствовать прелесть бани и ощутить все оттенки правильного пара.

Беседовала Валентина Семенова