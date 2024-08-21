Общество

Контракты на ремонт рентген-кабинета в Великих Луках признали недействительными из-за дробления закупок

Контракты на ремонт рентген-кабинета филиала Псковского областного клинического онкологического диспансера «Великолукский» признали недействительными из-за дробления закупок, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.

Между Псковским областным клиническим онкологическим диспансером и индивидуальным предпринимателем С. Н. Капраловым заключены пять контрактов на выполнение работ по ремонту и подготовке помещений рентгендиагностического кабинета филиала учреждения «Великолукский» с комплексом рентгеновским диагностическим стандартным «МЕДИКС Р АМИКО».

По результатам проведенной прокуратурой проверки установлено искусственное дробление учреждением закупок на несколько контрактов в целях избежание конкурентных процедур и заключение контрактов с единственным поставщиком, поскольку:

предмет контрактов тождественен;

контракты обладают единой целью;

одно и тоже место выполнение работ;

единая дата заключения.

Учитывая изложенное, прокурор обратился в суд с иском к Псковскому областному клиническому онкологическому диспансеру и к индивидуальному предпринимателю С. Н. Капралову о признании недействительными данных контрактов.

Решением от 19 апреля Арбитражный суд Псковской области признал недействительными заключенные контракты.

27 августа четырнадцатый Арбитражный апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда Псковской области от 19 апреля без изменения.



В суде напомнили, что искусственное дробление закупок на несколько контрактов на сумму до 600 000 рублей по каждому в целях формального соблюдения требований законодательства о контрактной системе и ухода от конкурентных процедур влечет признание контрактов недействительными.