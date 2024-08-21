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Общество

Наталья Федорова о готовности школ Псковского района к новому учебному году

28.08.2024 14:39|ПсковКомментариев: 0

Глава Псковского района Наталья Федорова стала гостем программы  «Гайд-парк», которая прошла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 28 августа. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ней о готовности системы образования муниципалитета к новому учебному году. 

 

— До начала нового учебного года остались считанные дни. Система образования Псковского района готова. Об этом мы видим из ваших социальных сетей и официальных ресурсов администрации района. Как готовились к началу учебного года?

— Готовились давно, вопрос этот достаточно сложный. Мы понимаем, что, когда мы говорим о подготовке, прежде всего, это материальные средства. Заложить их нужно уже в ноябре. Поэтому, соответственно, еще в прошлом году начали работу по мониторингу, каждая школа представляла свой план перспективного развития именно по материально-технической базе. В первую очередь, учитываются предписания, которые выданы соответствующими органами для исправления. Обязательные работы по подготовке учреждений образования, без которых невозможно, - это пожарозащитная обработка, антитеррористическая безопасность, подготовка к отопительному сезону и так далее. И, конечно, школы закладывали те работы, которые необходимо выполнить, на их взгляд, именно для того, чтобы мы могли говорить о модернизации.

Сельская школа сейчас ничем не должна отличаться по условиям от городских. И дети должны получать такое же качественное образование. Поэтому в ноябре мы заложили в бюджет определенные средства, просмотрев все заявки и определив первоочередные задачи. При этом мы понимали, какая часть образовательных учреждений попадает в нацпроекты. Могу сказать, что мы добавляли в этом году средств. На момент подведения итогов получилось, что мы потратили 61 миллион рублей. Рекордная сумма за все эти годы. Даже по сравнению с прошлым годом, когда на образование было направлено 47 миллионов.

— Первый секрет успеха — грамотное перспективное планирование. Каждый коллектив школы, я думаю, на 10 лет вперед готов представить, что поменять, модернизировать и так далее. Это нормально. Вы как руководитель регулируете очередность этих изменений? Попрошу выделить главные ремонты в главных школах.

— Просто хаотично выделять средства нельзя. Одна школа, допустим, считает, что у нее пищеблок надо отремонтировать или рекреации. Кто-то начнет с кабинетов, а я бы начала с туалетов, как я рекомендую всем делать. На самом деле, это очень важно. Мы точно и четко выстроили свою систему, в рамках программы выделили направления. Это, например, модернизация пищеблоков и обеденных залов, в рамках этого направления мы отрабатываем каждую школу каждый год. Крупный ремонт делается в нескольких школах. Обновление оборудования идет постоянно в каждой школе. Для этого существует отдельное направление. Есть такое направление как замена оконных блоков. Мы постарались все пожелания делить на блоки, в рамках этих блоков отрабатывать. И мы, действительно, реально сейчас видим успех даже по тем же пищеблокам. У нас уже долгосрочный план составлен.

К крупному ремонту должна быть готова школа, сама администрация, люди, должна быть проведена работа с родителями, потому что не всегда подрядчики оказываются обязательными. Не всегда они сразу качественно выполняют работу. Приходится возвращаться, где-то заставлять переделывать. На каждом совещании с руководителями я обращаю внимание на эту грань, потому что, если ты понимаешь все правильно, как работать с контрактом, в первую очередь, ты, возможно, какие-то найдешь подводные камни. В этом году крупная работа есть? И в первую очередь я начну с национального проекта. Это «Успех каждого ребенка», это ремонт спортивного зала в Стремуткинской средней школе. Как раз говорила о работе с подрядчиком, не все тут совсем удачно, но работы в ближайшие дни буквально будут завершены. Завершаем мы ремонт в Родинской школе. Он, действительно, беспокоит многих, потому что в прошлом году не все работы были доделаны, но в этом году за счет местного бюджета мы завершаем входную группу, и школа будет выглядеть полностью обновленной. Я там была перед приемкой, кардинальная разница между тем, что было два года назад, просто совсем другой облик.

Хотелось бы отметить еще раз пищеблоки, это очень важное направление, потому что от питания зависит здоровье нашего будущего поколения. Здания детских садов у нас уже очень возрастные, здесь упор сделали на них, хотя  и две школы также попали. Где-то уже работы завершается, где-то, к сожалению, они еще продолжаются. Питание организовано. 

Хотелось бы отметить, конечно, два крупных ремонта по кровлям, несмотря на то, что заявка подана на капитальный ремонт, по Карамышевской школе ждать просто нет смысла, мы решили уже сейчас сами отремонтировать часть кровли над столовой. Темпы очень хорошие. И за этим уже сразу последует ремонт стены, которая в ненадлежащем состоянии. Вот эти работы в комплексе тоже будут завершены до конца августа.

Здание детского сада «Улыбка» старое, это три корпуса, детский сад полностью наполнен, и дети не должны чувствовать разницу, в каком здании они находятся. Вот поэтому в «Улыбке» тоже кровля ремонтируется.

Еще одно очень важное направление, на мой взгляд, - это приведение территории в порядок, в надлежащее состояние. Это спил аварийных деревьев, средств много выделено на этот вид работ, это необходимо. Асфальтирование территории, приведение ее в порядок - это, конечно, такая часть работы, к которой долго не могли подойти. В этом году подошли. Середкинская школа попала в это направление, и уже определен подрядчик. Сейчас проводится работа. Для меня, например, очень важно, чтобы у нас каждая территория образовательного учреждения соответствовала виду самого учреждения.

— Ваш стиль работы прослеживается — это комплексный подход не только в отношении образования, в отношении благоустройства и прочего прочего. Это видно по тому, сколько спортивных площадок появилось у школ Псковского района, например. Насколько они востребованы? Насколько их достаточно? 

— Площадки востребованы все абсолютно. Об этом говорят и хорошая посещаемость, и, к сожалению, где-то не очень хорошая сохранность. На самом деле, да, это очень важно для школы еще и тем, что у нас уже некоторые спортзалы не справляются с нагрузкой, которая возрастает. Все-таки хорошо, когда три часа физкультуры. Но мы понимаем, что наполняемость зала тоже возрастает. Поэтому в хорошее время года, это тоже достаточно большой период, очень важно заниматься на улице. И есть такие виды нормативов, которые как раз возможно сдать именно на современной спортивной площадке, где есть яма для прыжков, где есть беговые дорожки хорошие. Конечно, сама по себе площадка не может существовать, для этого мы устанавливаем видеонаблюдение на площадках. Они востребованы, я была в Середке, мы просто идем к площадке, потому что всегда смотрим, в каком она состоянии. Там ребята уже сидят, ждут, говорят, что постоянно ходят, и взрослое население однозначно пользуется. Однако не все понимают, что это для них сделано. Не все понимают, что значительные средства требуются на ремонт. Тем не менее, мы уже две площадки ремонтировали. Я думаю, что, конечно, в любом случае, у нас есть такая тенденция, мы приучим все равно к порядку определенному. Но вот очень хотелось бы, чтобы люди это ценили больше.

— Давайте мы вернемся к крупным объектам, к подготовке школ Псковского района к новому учебному году.

— Я бы вот еще на что хотела обратить внимание. Очень большая работа проводится сейчас по антитеррористической безопасности. Сейчас уже практически везде мы поменяли ограждения, где-то дополнительно устанавливаем, где территория не была огорожена. Выходим на хорошие качественные ограждения. Домофоны и видеодомофоны устанавливаем в детских садах. Все это и для безопасности, и для удобства обслуживания. На это выделяются очень значительные средства, даже в маленьких школах все эти работы проводятся.

— Сколько прибавилось детских садиков за пять лет, насколько расширилась количество групп, которые ребятки могут посещать, достаточно ли этого количества?

— За 5 лет построено у нас было 5 детских садов, 5 зданий, прибавление значительное. Это около 800 мест новых. Поэтому для района сейчас острой потребности в местах нет. Здесь проблематика территориальная. Не всем удобно возить ребенка. Вот это уже другой вопрос. Но очереди у нас сейчас нет. Тут территориально надо смотреть, где-то больше потребность, где-то меньше. Я считаю, что это хороший, масштабный рывок, потому что если бы не было этого строительства нового, мы бы сейчас не закрыли очередь. Сейчас ситуация стабильная, еще хотелось бы нам два новых детских сада.

Беседовала Любовь Кузнецова

Пресс-портрет
Федорова Наталья Анатольевна глава Псковского района
Теги: #псковский район #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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