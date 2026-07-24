Зрители смогут выбрать победителей «Битвы талантов» в Пскове

Зрители станут главным жюри девятого сезона конкурса «Битва талантов» и в режиме онлайн определят победителей во всех номинациях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фото: организаторы мероприятия

В состав экспертного жюри вошли официальный женский голос группы «Руки Вверх!» Елизавета Роднянская, московский диджей DJ MISS L.A, победители восьмого сезона «Битвы талантов» Денис Константинов, Дарья Романова и Алена Иванова, обладательница титула «Миссис Псков – 2025» Анна Шефер, «Миссис Великие Луки – 2026» Анна Бондарева, «Миссис Псковская область – Юг – 2026» Ольга Купцова, а также председатель Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России» Сергей Пакреев.

При этом решающее слово останется за зрителями. Победителей конкурса во всех номинациях выберут по итогам онлайн-голосования.