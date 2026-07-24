«Зеркала»: как соцсети и СМИ реагируют на День города Пскова

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск программы «Зеркала».

Ведущие берут главную тему недели и смотрят на нее через «зеркала» общественного мнения. Основной темой выпуска станет реакция СМИ и общественности на празднование Дня города Пскова — от стихийных чатов до официальных публикаций. Что конкретно запланировано на День города? Чего ждут от праздника и что разочаровывает? Почему многие мероприятия кажутся «дежурными» и шаблонными? Чего не хватает современному городскому празднику? Нужен ли Пскову принципиально новый подход к празднованию?