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Знание книги «Гибель Империи. Российский урок» митрополита Тихона будет проверяться на ЕГЭ по литературе в 2025 году

Из списка авторов, знание которых может быть проверено на ЕГЭ по литературе, планируют убрать Пелевина, Оруэлла, Маркеса и Кафку, при этом появились новые имена и произведения, в число которых входят работы бывшего митрополита Псковского и Порховского Тихона Шевкунова, сообщает Парламентская газета.

Фото: сообщество Митрополита Тихона (Шевкунова) ВКонтакте

Авторы заданий скорректировали кодификатор, в котором указаны проверяемые требования к результатам освоения образовательной программы и элементов содержания для проведения ЕГЭ. Из списка авторов и произведений, знание которых может быть проверено на экзамене, в проекте исчезли Генрих Белль, Габриэль Гарсия Маркес, Джордж Оруэлл, Умберто Эко и Франц Кафка. При этом появились новые имена и произведения: Леонид Андреев, Николай Островский, митрополит Тихон Шевкунов.

Больше всего новаций в 2025 году может появиться в ЕГЭ по русскому языку и в экзамене по литературе, который сдают по выбору. Школьникам потребуется сравнить произведение, фрагмент которого приведен в задании, с указанным в том же задании произведением 18-го — начала 19-го веков. Кроме того, разработчики сняли хронологические ограничения при выборе стихотворения для сопоставления. При анализе поэзии расширили перечень художественных средств и приемов. Одна из тем в заданиях может носить дискуссионный характер. При этом уточнили критерии оценки заданий с развернутым ответом, чтобы не возникало споров и апелляций.

С 2025 в ЕГЭ по русскому языку введен запрет на аргументирование своей позиции на основе невербальных текстов — а именно аниме, манги, фанфики, видеоигры, комиксы. Ранее подобное ограничение уже значилось в проекте основного госэкзамена для девятиклассников. Соответственно скорректировали систему оценки развернутого ответа. Отметим, что ссылаться на комиксы и компьютерные игры разрешили в 2024 году. Причину, по которой это хотят отменить, разработчики заданий ЕГЭ не сообщили.

«Если школьники будут апеллировать в своей работе к таким источникам, это поставит экспертов в затруднительное положение, ведь им каким-то образом нужно убедиться, что экзаменуемый не придумал эти источники и не исказил их содержание», - прокомментировала нововведение член Комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова.

Ученики, которые хорошо владеют русским языком, сдадут экзамен успешно, даже если им нельзя будет упоминать любимый комикс, уверена Лариса Тутова. А тем, кто плохо умеет выражать свои мысли, и аниме не поможет.