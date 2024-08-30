Общество

Желтый «Москвич» запечатлели на фоне Млечного Пути в Палкинском районе

Желтый «Москвич» запечатлели на фоне Млечного Пути в полях Палкинского района. Фотографиями поделились в сообществе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «АстроПсков» / «ВКонтакте»

Фото были сделаны 3-4 сентября.

В эту ночь также псковские астрономы посмотрели в самодельный Добсон (любительский телескоп - ред.).

«Несмотря на дымку, туман и росу дип-скаи (термин, используемый для слабых обозначения астрономических объектов в космосе за пределами Солнечной системы, таких как звёздные скопления, туманности и галактики) были прекрасно видны, особенно впечатлили "Метла" и "Вуаль" в созвездии Лебедя», - добавили астрономы-любители.