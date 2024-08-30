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Общество

Зампред Сбербанка: «Оплата улыбкой» полностью защищена от мошенников

05.09.2024 09:57|ПсковКомментариев: 0

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что технология оплаты по биометрии, в том числе «Оплата улыбкой», надежно защищена от мошенников.

«Мы не так много говорим о биометрии сегодня. Сегодня технология биометрии в России — номер один в мире. Никто так далеко не продвинулся по качеству, точности в развитии этих технологий. С применением, конечно же, инструментов искусственного интеллекта. Главное внимание при этом уделяется надежности», — отметил Станислав Кузнецов.

По словам Кузнецова, Сбербанк не зафиксировал ни одного успешного случая мошенничества с использованием биометрии на своих терминалах. Он подчеркнул, что при оплате по биометрии не передается фотография лица, а используется специальный код, который является уникальным для каждого человека, пишет Лента.ру

Он назвал абсолютно непрофессиональными заявления о том, что из-за биометрии кто-то будет следить.

«Самое главное — это безопасность и надежность. Сегодня уже около 750 тысяч терминалов установлено по всей территории России. Мы установим до конца года не менее миллиона этих терминалов. Это прежде всего розничная сеть. Сегодня многие имеют возможность оплатить улыбкой. Операция длится буквально 2-3 секунды. Мы видим, что сегодня этим сервисом пользуется все больше и больше людей. Им это нравится, это очень доступно и надежно. У нас уже число таких операций достигает 10 миллионов в месяц. Мне кажется, что за этим сервисом большое будущее», — сказал Кузнецов.

Теги: #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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