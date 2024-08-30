Общество

В Псковской области идет регистрация на отборочные этапы соревнований по киберспорту

Объявлены отборочные этапы по подготовке к итоговому турниру фестиваля «Спортсмены будущего». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Южный этап соревнований проводится в Великих Луках с 2 по 13 сентября в онлайн-формате и с 14 по 15 в Lan-формате*.

Северный этап проводится в Пскове с 2 по 20 сентября в онлайн-формате и с 21 по 22 сентября в Lan-формате.

Соревнования проводятся по игровым дисциплинам и включают в себя девять видов:

CS2, Dota 2, Фиджитал-футбол, Фиджитал-баскетбол, DCL, Just dance (виртуальные танцы), Спортивное программирование, Интерактивный футбол, Лазертаг.

Победители и призеры в каждой дисциплине получат призы, а также право принять участие в финальной части фестиваля в ноябре в городе Пскове.

Обязательная регистрация на участие в любой из дисциплин проходит по ссылке.

*LAN-формат — это тип турнира в киберспорте, который проводится по локальной сети.