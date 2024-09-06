Общество

В ГД внесли законопроект о психологических консультациях при расторжении брака

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Игорь Антропенко и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, обязывающий суд принимать меры к примирению супругов при расторжении брака, в том числе обязать их пройти психологическую консультацию.

Предлагается внести изменения в Семейный кодекс РФ, обязав суды при рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии согласия одного из супругов принимать меры к примирению супругов. В настоящее время суд имеет право принимать такие меры и назначать срок для примирения в пределах трех месяцев. Законопроектом также предлагается уточнить, что еще одной из мер примирения супругов может быть получение ими социально-психологической помощи.

Аналогичную норму предлагается распространить и на случаи развода при взаимном согласии супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей. Согласно действующему закону, суд расторгает брак без выяснения мотивов развода, пишет ТАСС.

«Расторжение брака производится, если меры по примирению супругов оказались безрезультатными, и супруги (один из них) уклонились от их реализации и настаивают на расторжении брака», - говорится в документе.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан в целях помощи супругам в сохранении брачно-семейных отношений, принятие проекта позволит укрепить институт брака и снизить количество разводов семей с детьми. «Законопроект не влечет излишнего вмешательства государства в жизнь семьи: в случае отказа от реализации мер по примирению или недостижения их целей, брак будет расторгнут по истечении трех месяцев», - отметили авторы законопроекта.