Общество

Как часто рекомендуется проводить корпоративные мероприятия

Польза проведения корпоративов для сотрудников очевидна, поэтому эта практика используется сегодня многими компаниями и предприятиями. Совместно проведенное время делает команду более сплоченной, помогает улучшить микроклимат в коллективе и повысить мотивацию. Это положительно сказывается на конечном результате. Но возникает вопрос: «В каком формате и как часто нужно организовывать корпоративные мероприятия?»

Условно корпоративы можно разделить на два типа:

развлекательные;

развивающие.

К развлекательному формату относятся корпоративные праздники, которые можно отметить в ресторане, в караоке-баре здесь https://rvbarmyt.ru/. Развивающие корпоративы тимбилдинги, обучающие тренинги, благотворительные акции.

Чтобы определить периодичность, нужно понимать, что у каждого мероприятия должна быть цель. Если речь идет о развлекательных корпоративах, то чаще всего они организуются в преддверии календарных праздников – 8 марта, 23 февраля, Новый год. Это самые частые варианты. Нужно учитывать, как откликаются сотрудники на инициативу совместно отдохнуть и провести вместе время. Не стоит придерживаться мнения, что чем больше праздников, тем лучше. Достаточно проводить подобные активности дважды в год – летом и зимой. Это позволит поддерживать мотивацию сотрудников на высоком уровне на протяжении всего года. Периодический отдых формирует уверенность в стабильности компании.

При выборе формата для корпоратива лучше опираться на интересы и запросы сотрудников. Можно провести небольшой опрос, который поможет понять, как коллектив хочет провести свободное от работы время. Можно предложить несколько вариантов на выбор. Не менее важно провести подготовку. Можно выделить группу людей из коллектива, которые будут отвечать за организацию. Но чаще всего компании и предприятия, при подготовке к корпоративам обращаются в ивент-агентства. Они предлагают праздники «под ключ». Еще один из вариантов – воспользоваться услугами заведений, которые могут не только разместить гостей, предложить разнообразное меню, но и дополнительные услуги – развлекательная программа, тематическое оформление зала, выступление артистов.

Источник: rvbarmyt.ru