Общество

Более 150 производителей в Великих Луках подали заявки на участие в ярмарке «Осень»

Универсальная торговая ярмарка «Осень-2024» пройдет 21 сентября в Великих Луках. На сегодняшний день 150 производителей изъявили желания принять участие в великолукской ярмарке. Но заявки продолжают принимать до сих пор. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

Такие ярмарки традиционно проходят дважды в год и являются значимым и популярным мероприятием в Великих Луках. Участие в них принимают представители производственных предприятий, организаций перерабатывающей промышленности и общественного питания, малого и среднего бизнеса, фермерских хозяйств и индивидуальные предприниматели. Причем ярмарка в Великих Луках традиционно привлекает не только местных производителей, но и немалое число гостей из соседних регионов и Республики Беларусь.

Запись производят в комитете потребительского рынка администрации города по телефону: +7 (81153) 4-65-53.