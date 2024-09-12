Общество

Клещи покусали почти 40 человек в Псковской области за неделю

За неделю с 5 по 11 сентября в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратились 39 человек, в том числе 8 детей. Клещи присасывались к людям преимущественно на участках по месту жительства в сельской местности, на дачах и в неорганизованных местах отдыха. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По состоянию на 11 сентября количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (2470 человек) на 31,9% меньше, в том числе детей (688) – на 17,8% меньше среднемноголетних недельных данных за 2013-2023 годы (исключая ковидный период). За аналогичный период 2023 года количество обратившихся составило 3042 человек, в том числе детей – 787.

С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций исследовано 1919 клещей, в том числе снятых с пострадавших – 1906, из природных биотопов – 13.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 0,5%,

иксодовым клещевым боррелиозом – 24%,

моноцитарным эрлихиозом человека – 2,3%,

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 0,7%.

В 2024 году зарегистрировано 11 случаев иксодового клещевого боррелиоза, в том числе у двух детей, 11 случаев клещевого вирусного энцефалита, в том числе у 5 детей.

»В случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью», - призвали псковичей в Роспотребнадзоре.