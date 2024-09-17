Общество

Жители Пыталово замечают в своих подвалах змей

Жители Пыталово замечают в своих подвалах и в центре города змей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Анна Полтаракова

Напомним, 27 сентября будет отмечаться православный праздник Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. По народным приметам на Воздвижение в лесу сползаются змеи и все звери на пересчет к лешему для осмотра перед наступающей зимой. Встретившемуся им человеку они могли причинить вред.

Змеи выходят на открытые места или забираются на деревья, чтобы напоследок погреться на солнце, сплетаются в один большой клубок, а затем сползаются в одно место, под землю.